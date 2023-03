Η μικρή χρυσή πιανίστρια από τη Σαντορίνη

Tα τελευταία χρόνια η 10χρονη Αγγελίνα Τσιαντζή-Μαντέ διαπρέπει σε διεθνείς μουσικούς διαγωνισμούς και όλα δείχνουν πως η χαρισματική μικρούλα θα διαγράψει μια αξιοζήλευτη καλλιτεχνική διαδρομή με πολλές επιτυχίες και διεθνή αναγνώριση.

Ερμηνεύοντας στο πιάνο έργα Bach, Chopin, Liszt και Berkovich, η μικρή Αγγελίνα μάγεψε τους κριτές και κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία καθώς και δύο πολύ σπουδαίες διακρίσεις ανάμεσα σε εκατοντάδες εξαιρετικά ταλαντούχα παιδιά από 22 χώρες στους διαγωνισμούς Victory International Music Competitionστη Νέα Υόρκη,Bach International Music Competitionκαι World GrandPrix International Music Contest στο Λονδίνο, καθώς και Franz Liszt Center Piano Competition στην Ισπανία.

Οι διεθνείς κριτικές επιτροπές αποτελούνται από παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνες και έμπειρους καθηγητές και παιδαγωγούς σε διάσημα μουσικά πανεπιστήμια, όπως στο University of Massachusetts Boston, Royal College of Music, China Conservatory of Music. Οι κριτές έδωσαν την υψηλότερη βαθμολογία και την κορυφαία διάκριση στην κατηγορία της στη μικρή πιανίστρια από τη Σαντορίνη!

Συγκεκριμένα, απένειμαν στην Αγγελίνα τέσσερα Χρυσά Μετάλλια, καθώς επίσης και δύο τιμητικά Ειδικά Βραβεία Εξαιρετικής Ερμηνείας και Εξαιρετικής Τεχνικής.



Στην ηλικία των 10 ετών, η μικρή Αγγελίνα έχει ήδη κερδίσει 10 Χρυσά Μετάλλια σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς πιάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αγγλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Ελλάδα.



Εξαιρετικά ενθουσιώδεις είναι και οι κριτικές των διεθνών επιτροπών που έχει λάβει.

«Full of spirit and sparkle!» "Σπινθηροβόλα ερμηνεία, με ψυχή!"

«Vivid and energeticperformance!» "Ζωηρή ερμηνεία, γεμάτη ενέργεια!"

«Sparkling personality with no fear, very sure of herself! Full of energy and temperament! She's very talented and ambitious and she will reach her goals for sure with her strong personality!»



"Λαμπερή προσωπικότητα χωρίς φόβο, πολύ σίγουρη για τον εαυτό της! Γεμάτη ενέργεια και ταμπεραμέντο! Είναι τόσο ταλαντούχα και φιλόδοξη που είναι βέβαιο ότι θα πετύχει τους στόχους της με την ισχυρή προσωπικότητά της!"

Η Αγγελίνα, ως μέλος μιας μουσικής οικογένειας, είχε τη χαρά να απολαμβάνει τη μουσική ήδη από την εμβρυϊκή της ηλικία. Σε ηλικία 3 ετών εξέφραζε με ενθουσιασμό την αγάπη της για το πιάνο, δηλώνοντας με έμφαση ότι θέλει να γίνει «πιανίνα»! Αυτή ακριβώς η αγάπη της για το πιάνο την ώθησε να ξεκινήσει μαθήματα πιάνου σε ηλικία 4 ετών με καθηγητή τον πατέρα της Γιώργο Τσιαντζή, o οποίος την καθοδηγεί σε κάθε της βήμα.

Επιπλέον η Αγγελίνα συμμετέχει σε Piano Master classes με διάσημους πιανίστες όπως ο Cyprien Katsaris, η Christina Ortiz, η Δόμνα Ευνουχίδου, o Βασίλης Βαρβαρέσος, ο Γρηγόρης Ζαμπάρας και ο Γιάννης Ποταμούσης. Επίσης, από το 2021 φοιτά στην ιστορική και διάσημη σχολή του Παρισιού ‘Schola Cantorum de Paris’ στην τάξη της διακεκριμένης καθηγήτριας κυρίας Αγάθης Λεϊμονή.





Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα σε συναυλίες και φεστιβάλ στη Σαντορίνη. Το 2019 εμφανίστηκε ως Rising Star στο 6ο Aegean Arts International Festival που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

To 2022 επιλέχθηκε από το Gina Bachauer International Music Association και συμμετείχε σε Συναυλία Νέων Σολίστ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το καλοκαίρι του 2022 έδωσε ρεσιτάλ στο φεστιβάλ Piano στο Αλώνι στο Πήλιο. Για τα εξαιρετικά της επιτεύγματα έχει βραβευτεί από τον Δήμο Θήρας.



Δείτε βίντεο της Αγγελίνας: