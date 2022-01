Οι Planet of Zeus στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός

Tο «STAGES A/LIVE», η σειρά συναυλιών του Ιδρύματος Ωνάση για την υποστήριξη της ανεξάρτητης ελληνικής μουσικής σκηνής, συνεχίζει τον δεύτερο κύκλο της με τους Planet of Zeus να κάνουν «απόβαση» στο Onassis Channel.

Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου, στις 21:00, μία από τις πιο σημαντικές και διεθνώς αναγνωρισμένες ελληνικές μπάντες της γενιάς της, έρχεται στον πιο παλιό πολιτιστικό σύλλογο της Αθήνας μέσα από το Onassis Channel στο YouTube. Οι Planet of Zeus ανεβαίνουν στην ψηφιακή σκηνή του «STAGES A/LIVE» και μας παρασύρουν σε ένα alive and kicking party γεμάτο σκληρά ριφ, ζόρικες μελωδίες και grooves.

Tο Ίδρυμα Ωνάση συνεχίζει να υποστηρίζει την εγχώρια ανεξάρτητη μουσική σκηνή, με τον νέο κύκλο κινηματογραφημένων live performances συγκροτημάτων και καλλιτεχνών, «STAGES A/LIVE». Το ψηφιακό πρότζεκτ του Ιδρύματος Ωνάση υπόσχεται νέες περιπέτειες, παρουσιάζοντας καλλιτέχνες που αγαπάμε σε απρόσμενα μέρη. Δεύτερη μπάντα για φέτος οι Planet of Zeus, που ανεβαίνουν στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός στην Αθήνα και στην ψηφιακή σκηνή του Ιδρύματος Ωνάση, στο YouTube Channel, σε επιμέλεια και σκηνοθεσία Χρήστου Σαρρή.

Οι Planet of Zeus είναι μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις, με αξιοζήλευτη πορεία και μια αδιαμφισβήτητη χημεία επί σκηνής. Με τη μία sold-out συναυλία τους μετά την άλλη, σε κάθε πόλη και κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο. Με την ακαταμάχητη πεντάδα των δισκογραφικών τους κυκλοφοριών -Eleven the Hard Way (2008), Macho Libre (2011), Vigilante (2014), Loyal to the Pack (2016), Faith In Physics (2019)- και τις σαρωτικές τους συναυλίες, σε περιοδείες ανά την Ελλάδα και την Ευρώπη, αυτή η μπάντα κατάφερε να παντρέψει επί σκηνής τους Lynyrd Skynyrd με τους Mastodon και τους Allman Brothers με τους Clutch και να μας παρασύρει χορεύοντας, ανοίγοντας τον δρόμο σε ένα καλύτερο αύριο.

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός ιδρύθηκε το 1865 από τα παιδιά του νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου, με σκοπό την παραγωγή πνευματικού και κοινωνικού έργου. Επτά χρόνια μετά την ίδρυσή του, δημιουργήθηκε νυχτερινή σχολή για άπορα παιδιά, η οποία σήμερα λειτουργεί ως σχολείο εκμάθησης της ελληνικής σε αλλοδαπούς. Από το 1877 άρχισε να εκδίδεται και το περιοδικό του συλλόγου με τον τίτλο «Παρνασσός». Σύντομα, ο Σύλλογος απέκτησε φήμη και κύρος πραγματικής «Ακαδημίας» που λειτουργούσε με τμήματα, π.χ. φιλολογικό, αρχαιολογικό, νομικό, καλλιτεχνικό, ακόμα και φυσιογνωστικό. Υπήρξε πυρήνας της Νέας Αθηναϊκής Σχολής, της οποίας ιδρυτής ήταν ο Κωστής Παλαμάς (ελληνικός Παρνασσισμός). Στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός δραστηριοποιήθηκαν επίσης πολλοί άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Ανδρέας Καρκαβίτσας, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Αριστομένης Προβελέγγιος, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Γεώργιος Σουρής κ.ά., ενώ μέχρι σήμερα διοργανώνει διαλέξεις, εκθέσεις, αλλά και εικαστικούς, λογοτεχνικούς και θεατρικούς διαγωνισμούς. Ο Σύλλογος τιμήθηκε τρεις φορές για την πνευματική του δράση στη Διεθνή Έκθεση του Παρισιού.

Το «STAGES A/LIVE» δημιουργήθηκε από το Ίδρυμα Ωνάση μέσα στο 2020 για την υποστήριξη των ανεξάρτητων ελληνικών μουσικών σκηνών της χώρας, σε μια περίοδο που ήταν τα πάντα κλειστά. Έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο του 2021 και γνώρισε τεράστια ανταπόκριση. Έναν χρόνο μετά, το «STAGES A/LIVE» μεταμορφώνεται και επιστρέφει, αυτή τη φορά στα πιο απρόσμενα μέρη, διοργανώνοντας συναυλίες με τους πιο απρόσμενους καλλιτέχνες.

Δείτε το τρέιλερ: