Οι White Lies αναγκάστηκαν να ακυρώσουν συναυλία στο Παρίσι λόγω Brexit

Το βρετανικό συγκρότημα White Lies αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να ακυρώσει συναυλία στο Παρίσι την τελευταία στιγμή, επειδή ο εξοπλισμός του κρατήθηκε λόγω της γραφειοκρατίας του Brexit.



Οι White Lies, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ «As I Try Not to Fall Apart» τον Φεβρουάριο, σε ανάρτησή τους στις 7 Απριλίου στο Twitter εξήγησαν το αδιέξοδο.



«Στους αγαπητούς μας θαυμαστές εδώ στο Παρίσι» ανέφερε το post-punk συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο στην ανάρτηση. «Εμείς και το τεχνικό προσωπικό μας φτάσαμε με ασφάλεια σήμερα το πρωί για να ξεκινήσουμε την ευρωπαϊκή περιοδεία μας. Αλλά ο εξοπλισμός μας έχει δεσμευτεί από τη νομοθεσία για το Brexit εξόδου από την Αγγλία, μαζί με αμέτρητα άλλα φορτηγά» σημείωσε.



«Είμαστε συντετριμμένοι που ανακοινώνουμε ότι χωρίς τον εξοπλισμό μας δεν θα δώσουμε συναυλία και ότι πρέπει να ακυρωθεί και να προγραμματιστεί εκ νέου. Είναι αποκαρδιωτικό να βρισκόμαστε εδώ σε αυτή την υπέροχη πόλη και να μην μπορούμε να δώσουμε συναυλία λόγω ενός τόσο ασήμαντου ζητήματος».



Το συγκρότημα διευκρίνισε ότι θα ανακοινώσει νέα ημερομηνία της συναυλίας στο Παρίσι αργότερα.



Οι βουλευτές στη Βρετανία είχαν ενημερωθεί ότι οι μουσικοί θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τις περιοδείες για τη γραφειοκρατία του Brexit ήδη από τον Δεκέμβριο του 2020, μαζί με ζητήματα που προκλήθηκαν από την έλλειψη διευθετήσεων έκδοσης βίζας για καλλιτέχνες που περιοδεύουν στην ΕΕ.



Ένα συγκρότημα με έξι μέλη, που ήδη δίνει αγώνα για να αποφύγει να χάσει έσοδα από περιοδεία, είναι επιπλέον αντιμέτωπο με το κόστος βίζας 1.800 λιρών για να ταξιδέψει σε τρεις χώρες, είπε ο μάνατζερ μουσικών στην εφημερίδα «The Independent».