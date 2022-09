Μια μουσική παράσταση του West End αφιερωμένη στη Γουίτνεϊ Χιούστον έρχεται στο Christmas Theater

Η παράσταση «The Greatest Love Of All» δημιουργήθηκε στο West End προκειμένου να τιμήσει τη ζωή και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που έχει αφήσει η Γουίτνεί Χιούστον, δέκα μόλις χρόνια μετά τον τραγικό της χαμό, στο ξενοδοχείο Beverly Hilton. Θα παρουσιαστεί στην Αθήνα, στο Christmas Theater την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου, στις 9 το βράδυ.

Η πολυτάραχη ζωή της σπουδαίας τραγουδίστριας

Στις 11 Φεβρουαρίου του 2012 σε ηλικία μόλις 49 ετών, η Γουίτνεϊ Χιούστον έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της μία σπουδαία κληρονομιά.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον είχε μία φωνή που δεν μπορούσε να συγκριθεί με καμία άλλη. Γεννημένη σε μία «μουσική» οικογένεια (η Αρίθα Φράνκλιν ήταν εξάλλου η νονά της), οι ικανότητες και το «star quality» της ήταν αδιαμφισβήτητα. Μέχρι σήμερα, η μουσική κληρονομιά της παραμένει χωρίς προηγούμενο και η χαρακτηριστική φωνή της έχει αφήσει ιστορία.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον είναι η μόνη καλλιτέχνις στην ιστορία της μουσικής που έχει επτά συνεχόμενα τραγούδια στο νούμερο ένα στην λίστα Hot 100 του Billboard.

Το 1992 έκανε το ντεμπούτο της ως ηθοποιός στην ταινία «The Bodyguard». Το τραγούδι που ακούστηκε από την φωνή της σε εκείνη την ταινία, το «I Always Love You», είναι το τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις γυναικείας φωνής στην ιστορία της μουσικής.

Την αποκαλούσαν «Η Φωνή» για τις απίστευτες δυνατότητες και την ποιότητα της φωνής της, που την ανέδειξαν ως μία από τις κορυφαίες ερμηνεύτριες της ποπ μουσικής. Το 2009 μπήκε στο Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως η τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία, συνολικά 415. Οι πωλήσεις των δίσκων της ξεπερνούν τα 170 εκατομμύρια αντίτυπα, παγκοσμίως.

Το 1985 κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, με τίτλο Whitney Houston

Το πρώτο σινγκλ Someone for Me πέρασε απαρατήρητο. Το δεύτερο You Give Good Love αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία της και τα τρία επόμενα (Saving All My Love for Me, How Will I Know, The Greatest Love of All) ανέβηκαν στο Νο1 και εκτόξευσαν τη φήμη της. Ο δίσκος πούλησε 13 εκατομμύρια αντίτυπα, ρεκόρ για πρωτοεμφανιζόμενη καλλιτέχνιδα.

Και το δεύτερο άλμπουμ της με τίτλο Whitney, που κυκλοφόρησε το 1987, σημείωσε μεγάλη επιτυχία κι έγινε το πρώτο άλμπουμ από τραγουδίστρια που πήγε απευθείας στο Νο1 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών.

Τέσσερα τραγούδια από το άλμπουμ (I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), Didn’t We Almost Have It All, So Enotional και Where Do Broken Hearts Go) ανέβηκαν στο Νο1 και μαζί με τα τρία Νο1 από το προηγούμενο άλμπουμ της δημιούργησαν ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ επτά συνεχόμενων τραγουδιών στο Νο1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών.

Το 1990 κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ με τίτλο I’m Your Baby Tonight, με πιο αδύνατο υλικό σε σχέση με τα δύο προηγούμενά της. Παρόλα αυτά πούλησε 4 εκατομμύρια αντίτυπα και ανέδειξε δύο Νο1 (I’m Your Baby Tonight, All the Man That I Need).

Από το σημείο αυτό και μετά αραίωσε τις εμφανίσεις της στη δισκογραφία και άρχισε να την ενδιαφέρει περισσότερο ο κινηματογράφος.

Το 1992 πρωταγωνίστησε δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ στην ταινία Ο Σωματοφύλακας (The Bodyguard), που έσπασε τα ταμεία και ανέδειξε μία μεγάλη επιτυχία, τη διασκευή του τραγουδιού της Ντόλι Πάρτον I Will Always Love You, που έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία της ποπ μουσικής για τραγουδίστρια.

Μια παράσταση στη μνήμη της για τα 10 χρόνια από τον θάνατο της

Η παράσταση «The Greatest Love Of All» δημιουργήθηκε στο West End προκειμένου να τιμήσει την ζωή και την καλλιτεχνική παρακαταθήκη που έχει αφήσει η Χιούστον, δέκα μόλις χρόνια μετά τον τραγικό της χαμό, στο ξενοδοχείο Beverly Hilton.

Στον ρόλο της Γουίτνεϊ η σταρ Μπελίντα Ντέιβις

Είναι μια από τις καλύτερες τραγουδίστριες που κατάφεραν να ενσαρκώσουν την ζωή αλλά και την χρυσή φωνή της Γουίτνει Χιούστον. Δεν είναι τυχαίο ότι πρωταγωνίστησε σε δύο μεγάλα αφιερώματα που δημιούργησαν τα κανάλια FOX και BBC στην σπουδαία ντίβα.

Το Musical Tribute του West End με τίτλο «The Greatest Love Of All» παρουσιάζει τις σημαντικότερες στιγμές της Whitney Houston live. Με 10 μουσικούς χορευτές και τραγουδιστές αλλά και με θεατρικά εφέ και ένα συναρπαστικό οπτικό υλικό θα ζήσουμε ξανά το πάθος μιας γυναίκας που με την φωνή τα τραγούδια και την μοναδική σκηνική της παρουσία κατάφερε να συγκινήσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πληροφορίες

CHRISTMAS THEATER

ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ΒΕΪΚΟΥ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ΣΤΙΣ 21.00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 55 ΕΥΡΩ

Α ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 45 ΕΥΡΩ

Β ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 35 ΕΥΡΩ

Γ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25 ΕΥΡΩ

Δ ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 20 ΕΥΡΩ

Ε ΖΩΝΗ: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15 ΕΥΡΩ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ): 15 ΕΥΡΩ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 211 77 01 700

ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ 211 77 01 700

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 211 77 01 700, WWW.VIVA.GR, WWW.CHRISTMASTHEATER.GR