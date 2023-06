Ο Παύλος Παυλίδης και οι Hotel Alaska ζωντανά στην Τεχνόπολη

Ο Παύλος Παυλίδης παρέα με τους Hotel Alaska περιοδεύουν και βγαίνουν στον δρόμο το καλοκαίρι του 2023, έχοντας προγραμματισμένες εμφανίσεις σε αρκετά και αγαπημένα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Στις 14 Ιουνίου θα βρεθούν στη σκηνή της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων για να μας παρουσιάσουν ένα δυναμικό πρόγραμμα, ένα best of της δισκογραφίας του Παύλου, από την αξέχαστη εποχή των Ξύλινων Σπαθιών έως και τον τελευταίο του δίσκο «Το Μαύρο Κουτί» που κυκλοφόρησε στις αρχές του Δεκεμβρίου 2021 από τη United We Fly.

Οι Hotel Alaska δεν σταματούν να πειραματίζονται, να εξελίσσουν τον ήχο τους και, μέσα από αυτή τη δημιουργική διαδικασία, να επαναπροσεγγίζουν το υλικό του Παύλου Παυλίδη δίνοντάς του νέο χαρακτήρα. Τα παλιότερα αλλά και τα νέα τραγούδια του αναμειγνύονται αρμονικά σε ένα πρόγραμμα-ταξίδι στον χωροχρόνο του αγαπημένου τραγουδοποιού, ενώ δεν λείπουν εκρήξεις ενέργειας, που σίγουρα θα μας ξεσηκώσουν και θα μας κάνουν να χορεύουμε αγκαλιά.

Τετάρτη 14 Ιουνίου, ο Παύλος Παυλίδης ξεκινάει το καλοκαίρι του από το κέντρο της πόλης, με μια μεγάλη συναυλία-γιορτή. Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Οι Hotel Alaska είναι οι:



Παύλος Παυλίδης: φωνή, ηλ. κιθάρα

Δημήτρης Τσεκούρας: μπάσο

Αλέκος Γεωργουλόπουλος: ηλ. κιθάρα, synths

Αλέξης Σταυρόπουλος: τύμπανα

Φωτογραφία © Αριστείδης Τσινάρογλου

Ώρα έναρξης: 21.15



Οι πόρτες ανοίγουν στις 19.45

Η προπώληση συνεχίζεται

Τιμές εισιτηρίων:

Περιορισμένα early bird: 13 € • Γενική προπώληση: 15 €

Προπώληση: viva.gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324