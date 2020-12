Ο Pop Smoke αναδείχθηκε ο κορυφαίος καλλιτέχνης του SoundCloud το 2020

Ο Pop Smoke ανακηρύχθηκε ο καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στο SoundCloud το 2020.



Ο εκλιπών ράπερ από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Φεβρουάριο σε ηλικία 20 ετών, αναδείχθηκε ως ο πιο δημοφιλής καλλιτέχνης της πλατφόρμας ροής μουσικής φέτος στην ετήσια ανασκόπησή του PlayBack.



Στη δημοφιλή πλατφόρμα αναφέρεται ότι ο Smoke αγαπήθηκε από την κοινότητα του SoundCloud, η οποία συνεχίζει να δείχνει αυτήν την αγάπη και σημειώνεται ότι το 2020 η μουσική αναπαράχθηκε μέσω ροής 191.500.188 φορές.



«Τιμάμε τη ζωή και το έργο του Pop Smoke ως κορυφαίου καλλιτέχνη μας» αναφέρεται σε ανακοίνωση του SoundCloud για τον ανερχόμενο σταρ, ο οποίος δολοφονήθηκε από ένοπλους δράστες που εισέβαλαν στην κατοικία του.



Συνολικά 65 τραγούδια του Pop Smoke είναι διαθέσιμα στο SoundCloud. Ο εκλιπών ράπερ έχει 409.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα. Το τραγούδι του «For The Night» έχει φθάσει τα 40 εκατομμύρια streams.



Το ντεμπούτο άλμπουμ του Pop Smoke «Shoot for the Stars, Aim for the Moon» κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιούλιο, μετά τον θάνατό του και περιλαμβάνει συνεργασίες με τους Quavo, DaBaby και Future.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ