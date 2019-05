Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη - Ατζέντα εκδηλώσεων

Angélica Liddell «Γένεσις 6, 6-7» στην Πειραιώς 260

Η Ανχέλικα Λίντελ, τρομερό παιδί της ισπανικής σκηνής, επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών πέντε χρόνια μετά την παράσταση Όλος ο ουρανός πάνω στη γη (Το σύνδρομο της Γουέντυ).





Στο έργο της Γένεσις 6, 6-7, τρίτο μέρος της Τριλογίας του απείρου, συναντιούνται η ποίηση με το θέατρο και ο μύθος της Μήδειας με την Παλαιά Διαθήκη. Ο τίτλος αναφέρεται στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεκριμένα στη στιγμή που ο Θεός μετανιώνει που δημιούργησε τον άνθρωπο και αποφασίζει να καταστρέψει τη ζωή στον πλανήτη "καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα, ἀπὸπροσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς". Η επώδυνη σύνδεση μεταξύ σκηνικής αναπαράστασης και προσωπικών εμπειριών, που χαρακτηρίζει τη Λίντελ ως δημιουργό, αποτυπώνει εδώ έναν εξουθενωμένο κόσμο που αδυνατεί πλέον να κάνει υπομονή και επιθυμεί να εξαφανιστεί. Έναν κόσμο που αναζητά την (αυτο)καταστροφή προκειμένου να αγγίξει το ιερό. Έναν κόσμο που κηρύσσει πόλεμο στον εαυτό του με όπλα το ωραίο, το γκροτέσκο και το δαιμονικό. Έναν κόσμο που θα μας αφήσει άφωνους.



Σκηνοθεσία:Angélica Liddell – Compañía Atra Bilis Teatro

Κείμενο – Σκηνικά –Κοστούμια – Φωτισμοί: Angélica Liddell

Βοηθός φωτιστή: Octavio Gómez

Τεχνικός ήχου: Sandra Vicente

Τεχνικός βίντεο: Antonio Navarro

Τεχνικός φωτισμού: Octavio Gómez

Διεύθυνση σκηνής: Nicolás Chevalier

Τεχνική διεύθυνση: Jean Huleu

Διεύθυνση παραγωγής: Gurmesindo Puche

Βοηθός παραγωγής: Borja López

Παραγωγή: Fondazione Campania dei Festival - Napoli Teatro Festival Italia, Iaquinandi S.L.

Συμπαραγωγή: Teatros del Canal (Μαδρίτη) και Humain trop humain - CDN Montpellier (Γαλλία)

Με τη στήριξη της Κοινότητας της Μαδρίτης και του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού – INAEM



Παίζουν: Juan Aparicio, Paula Vera, Aristides Rontini, Sindo Puche, Angélica Liddell, Yury Ananiev, Sarah Cabello Schoenmakers, Paola Cabello Schoenmakers, Borja López



Με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019.

Πειραιώς 260 - Κτήριο Η

30 Μαΐου 2019

Πέμπτη

21:00

31 Μαΐου 2019

Παρασκευή

21:00

30 Μαΐου 2019 - 31 Μαΐου 2019

Εισιτήρια

Ζώνη Α: 25€ κανονικό | 20€ φοιτητικό, άνω των 65 ετών

Ζώνη Β: 20€ κανονικό | 15€ φοιτητικό, άνω των 65 ετών

Ζώνη Γ: 15€ κανονικό | 10€ φοιτητικό, άνω των 65 ετών

Ανέργων: 5€ έκδοση εισιτηρίων μόνο από τα εκδοτήρια ΕΦ - Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

ΑμεΑ: 5€ κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr

