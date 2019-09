Σαγήνευσε, μάγεψε, συγκλόνισε ο Αντρέα Μποτσέλι στο Ηρώδειο

Με τα μάτια της ψυχής του και το μεγαλείο της φωνής του σαγήνευσε, μάγεψε και συγκλόνισε. Ο μοναδικός Andrea Bocelli ανέβηκε στη σκηνή του Ηρωδείου και σε μια τεράστια αγκαλιά χιλιάδων θεατών κυριολεκτικά τους απογείωσε.

Με παρατεταμένα χειροκροτήματα το ασφυκτικά γεμάτο Ηρώδειο «ανάγκασε»και «κατάφερε» τον διασημότερο τενόρο του κόσμου έπειτα από 2 ώρες στη σκηνή να κάνει και τέσσερα encore!

Ήταν όντως το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς.





Μια συναυλία που με την ανακοίνωσή της έγινε άμεσα sold out και έμελε να σημαδέψει τις καρδιές όσων κατάφεραν να πλημμυρίσουν μέσα και έξω το Ηρώδειο.



Η μεγαλειώδης συναυλία που διοργανώθηκε, την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου, από το Ίδρυμα International Foundation for Greece (IFG) και την GMILive έφερε κοντά μας, έπειτα από πολλά χρόνια, τον διάσημο τενόρο και Επίτιμο Πρόεδρό του, Andrea Bocelli. Tα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στην αγορά πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και νοσοκομειακού εξοπλισμού.





Ο Andrea Bocelli ανέβηκε στη σκηνή του Ωδείου Ηρώδου του Αττικού και με τη συνοδεία της συμφωνικής ορχήστρας της ΕΡΤ, την οποία διεύθυνε ένας από τους σπουδαιότερους σύγχρονους μαέστρουςκαι μόνιμος συνεργάτης του Μποτσέλι, ο περίφημος Marcello Rota, μας χάρισε ένα πρόγραμμα μοναδικής καλλιτεχνικής τελειότητας.





Κάτω από τον φωτισμένο βράχο της Ακρόπολης, μάρτυρες, μύστες και κοινωνοί σε αυτό το μοναδικό καλλιτεχνικό γεγονός απόλαυσαν διαμάντια του κλασικού-συμφωνικού ρεπερτορίου σε συνδυασμό με αγαπημένες άριες όπερας και οπερέτας, Ιταλικές καντσονέτες αλλά και σύγχρονα pop ακούσματα. Από το «La Donnaemobile» έως το «What a wonderful world» και το «Canto della terra» έως το «Can’t help falling in love». Ένα πρόγραμμα που ανέδειξε στο έπακρον το εύρος και τις απεριόριστες δυνατότητες της διάσημης φωνής του.



Μια από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές με άρωμα Ελλάδος ήταν η στιγμή που ο Andrea Bocelli υποδέχθηκε στη σκηνή τον Βασίλη Λέκκα, Πρέσβη του International Foundation for Greece, ο οποίος τραγούδησε σε παγκόσμια πρώτη εκτέλεση το τραγούδι «For a new sun/ Πάντα εδώ» σε μουσική του Pier paolo Guerrini, συνθέτη πολλών από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μποτσέλι, και στίχους του Βασίλη Λέκκα και της Μαρίας Παπαδάκη.



Αμέσως μετά και μέσα σε ασταμάτητα χειροκροτήματα Andrea Bocelli και Βασίλης Λέκκας τραγούδησαν μαζί το θρυλικό «Osolemio» και αποθεώθηκαν.



Τον AndreaBocelli συνόδευσαν επί σκηνής η σοπράνο PaolaSanguinetti, η σολίστ στο βιολί Anastasiya Petryshak και η pop artist Ilaria Della Bidia.



Η συναυλία αφιερώθηκε στη μνήμη του Επιτίμου Προέδρου του Ιδρύματος Franco Zeffirelli και του Πρέσβη Καλής Θελήσεως του Ιδρύματος Λαυρέντη Μαχαιρίτσα.

Τη συναυλία παρακολούθησαν εκπρόσωποι του πολιτικού, του επιχειρηματικού και του καλλιτεχνικού στερεώματος της χώρας. Μεταξύ των άλλων διακρίναμε τους κκ:Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, Βασίλη & Ευαγόρα Λεβέντη – Trustees του International Foundation for Greece, Δρα Άλκη Αλγιανάκη, Νίκο Αλιάγα, Ιωάννη Κούστα, Γιώργο και Αλεξάνδρα Προκοπίου, Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, Πρέσβη Νιγηρίας Godfrey A. E. Odudigbo, Εμμανουέλλα Βασιλάκη, Δρα Σταύρο Γεωργιάννο, Γεωργία Σαμαρά, Άντρη Αναστασιάδη, Κατερίνα Παναγοπούλου, Μιχάλη Μπουδούρογλου, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, Ντόρα Μπακογιάννη & Ισίδωρο Κούβελο, Νέλλη Φίλη,Νίκο Τσάκο &ΣήλιαΚριθαριώτη, Γιάννη Καμπάνη, Γιώργο Ζανιά, Μαρία Φαραντούρη & Τηλέμαχο Χυτήρη, Αντώνη Οικονόμου, Άννα Παναγιωταρέα, Δημήτρη Παπαδημητρίου, ΡόζμαριΧατζηιωάννου, Ρούλα Σαλούτση, Κώστα Καίσαρη, Μπέσσυ Λαιμού.

Το International Foundation for Greece (IFG) ιδρύθηκε στο Λονδίνο από το Γιώργο και την Ασπασία Λεβέντη με στόχο την προβολή του Ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό σε συνεργασία με διεθνείς προσωπικότητες των τεχνών και των επιστημών.