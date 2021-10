«Sinatra with a twist»: Βραδιά αφιερωμένη στον Φρανκ Σινάτρα στο Café του Νομισματικού Μουσείου

Το αφιέρωμα στη «Φωνή» έχει γίνει πια θεσμός και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από το φετινό φθινοπωρινό μας πρόγραμμα.

Ο τζαζ περφόρμερ Alexandros Affolter πιάνει με λαχτάρα το μικρόφωνό του, ο ντράμερ Σεραφείμ Μπέλλος πετάει απ’ τη χαρά του τις μπαγκέτες στον αέρα, ο Παντελής Μπενετάτος ξεσκονίζει τις παρτιτούρες του στο πιάνο και ο Γιώργος Κωστόπουλος αλλάζει τις χορδές στο μπάσο. Ετοιμάζονται όλοι τους για να μας μαγέψουν για άλλη μια φορά την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στις 9 μ.μ. σε μια βραδιά αφιερωμένη σε ποιον άλλον; Στον μεγάλο Φρανκ Σινάτρα και τις διαχρονικές επιτυχίες του.

Ο Αλέξανδρος έχει εμπνευστεί από πολύ μικρή ηλικία από τη φωνή και την έκφραση του Φρανκ Σινάτρα ενώ ο Σεραφείμ ως γνήσιος λάτρης του ρυθμού και του timing του μεγάλου τραγουδιστή, θα θέσει τις βάσεις του ρυθμού στη βραδιά. Μαζί με τον Γιώργο Κωστόπουλο και τον Παντελή Μπενετάτο, θα παρουσιάσουν μια δική τους jazzy εκδοχή του ρεπερτορίου της «Φωνής». Θα ακούσουμε γνωστά κομμάτια όπως τα I’ve Got You Under My Skin, Fly Me To The Moon, αλλά και λιγότερο διάσημα όπως τα I’m A Fool To Want You και All My Tomorrows, μαζί τα αγαπημένα του Σινάτρα όπως τα One For My Baby και Angel Eyes.

Παίζουν:

Alexandros Affolter | τραγούδι

Γιώργος Κωστόπουλος | μπάσο

Σεραφείμ Μπέλλος | ντραμς

Παντελής Μπενετάτος | πιάνο

Απαραίτητη η κράτηση θέσεων



Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3610067



Info:

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Στις 9 μ.μ.

Νομισματικό Μουσείο | Πανεπιστημίου 12, Αθήνα

210 3610067