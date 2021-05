Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά φιλοξενεί την 14η διοργάνωση του ARC FOR DANCE FESTIVAL

Την 14η διοργάνωση του ARC FOR DANCE FESTIVAL 14 φιλοξενεί το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, από 22 έως 30 Μαΐου και οι παραστάσεις θα μεταδοθούν online από τους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου. To «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Μετά την περσινή πετυχημένη διοργάνωση ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΘΠ Λευτέρης Γιοβανίδης παραχωρεί τo Θέατρο για δεύτερη φορά.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας δράσης ARC primemovers (22-23/5), η νέα γενιά των Ελλήνων χορογράφων μεταγράφει την τραυματική εμπειρία της πανδημικής κρίσης και της αναστολής της αλληλεπίδρασης των σωμάτων, και οραματίζεται το μέλλον της κίνησης, τον χώρο της οικειότητας και τον χρόνο της απώλειας μέσα από νέα έργα μικρού φορμά. Στο πλαίσιο του ARC dialogues, οι δημιουργοί μοιράζονται τις διεργασίες που οδηγούν τα έργα τους σε διαδοχικές συνομιλίες τους με τη χορογράφο Χρυσάνθη Μπαδέκα.

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας δράσης ARC primemovers (22-23/5), η νέα γενιά των Ελλήνων χορογράφων μεταγράφει την τραυματική εμπειρία της πανδημικής κρίσης και της αναστολής της αλληλεπίδρασης των σωμάτων, και οραματίζεται το μέλλον της κίνησης, τον χώρο της οικειότητας και τον χρόνο της απώλειας μέσα από νέα έργα μικρού φορμά. Στο πλαίσιο του ARC dialogues, οι δημιουργοί μοιράζονται τις διεργασίες που οδηγούν τα έργα τους σε διαδοχικές συνομιλίες τους με τη χορογράφο Χρυσάνθη Μπαδέκα.

Ο πυρήνας του Φεστιβάλ ARC MAINFEST (27-30/05) εστιάζει στην πρωτογενώς καθοριστική σχέση όλων των σωμάτων με τον χρόνο και τη μοναδική δυνατότητα του χορού να τη διηγηθεί. Μέσα από επτά έργα -τα τέσσερα στην παγκόσμια πρεμιέρα τους στην Αθήνα- το ARC14 καλεί δημιουργούς και κοινό να συναντηθούν σε μια τελετουργία διπλής κατάφασης: ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΟ και ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ (ΤΟΝ) ΧΡΟΝΟ.

Τέλος, το διήμερο του εκπαιδευτικού ARC hothouses (28-29/05) οι επαγγελματίες του χορού εμβαθύνουν στις εξελίξεις στον τομέα του χορού, μελετούν τις αναδυόμενες διεθνείς τάσεις και πειραματίζονται σε νέα χορευτικά ιδιώματα, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα workshops που θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Dance Cultural Centre, Πειραιώς 76, Αθήνα.

Θα μεταδοθεί ζωντανά, μέσω διαδικτύου:

www.arcfordancefestival.gr

www.dithepi.gr

και FB Page "ARC FOR DANCE FESTIVAL"

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ