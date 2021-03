Το τραγούδι «Latest Record Project» δίνει τον τίτλο στο νέο άλμπουμ του Van Morrison

Στις 7 Μαΐου, κυκλοφορεί από την Exile/BMG το «Latest Record Project: Volume 1», το νέο διπλό άλμπουμ του Van Morrison και ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός μοιράστηκε με εμάς το τραγούδι που δίνει τον τίτλο.

«Have you got my latest songs I’m singing?/You got my latest songs I’m singing?/Not something from so long ago/Not something that you might want to know/But something I can relate to in the present» τραγουδά ο Van Morrison στο «Latest Record Project».

Σε ανακοίνωση, τόνισε: «Απομακρύνομαι από τα εκλαμβανόμενα ως ίδια τραγούδια, τα ίδια άλμπουμ, πάντα. Αυτός ο τύπος έχει κάνει 500 τραγούδια, ίσως παραπάνω, οπότε "γεια σου"; Γιατί συνεχίζεις να προμοτάρεις τα ίδια 10; Προσπαθώ να βγω απ' το κουτί».

Το «Latest Record Project: Volume 1» καυχιέται ότι περιλαμβάνει 28 τραγούδια, τα οποία ο Morrison έγραψε και ηχογράφησε ενόσω ήταν σε καραντίνα, κάτι το οποίο δεν του καλάρεσε και πολύ. Θα υπάρχει τουλάχιστον ένα τραγούδι για τη ζωή στη διάρκεια του «εγκλεισμού», το «Dead Beat Saturday Night», αλλά στη λίστα των τραγουδιών που δόθηκε στη δημοσιότητα δεν υπάρχει ούτε ένα από τα «κατά του εγκλεισμού» τραγούδια που ο Morrison δημοσιοποίησε πέρυσι. Τα τραγούδια του διπλού άλμπουμ τα έγραψε κυρίως στο πιάνο, την κιθάρα ή το σαξόφωνο. Δύο από αυτά, τα «Love Should Come With a Warning» και «Mistaken Identity» έχουν στίχους που έγραψε μαζί με τον Don Black.

Ακούστε το τραγούδι: