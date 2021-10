Τρίπολη: Το ποίημα της Κλέλιας Χαρίση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση

Ένα ποίημα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ανάγνωσε η Κλέλια Χαρίση, κατά τη διάρκεια της μεγάλης χορωδιακής συνάντησης για τον Μίκη Θεοδωράκη, το βράδυ της Κυριακής (26/9/2021) στην πλατεία Άρεως.

«Να σας εκμυστηρευτώ πως το ποίημα το έγραψα στην προσπάθεια μου να ταυτιστώ με τον πόνο, τη δύναμη και την ελπίδα, όσων πολέμησαν για την Πατρίδα, 200 χρόνια πριν» είπε η ίδια.

ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ

«Ευ Ελληνίζεσθαι»

Στο χώμα το Ελληνικό,

Πάνω απο τις ρωγμές της μάχης,

Παιδιά της θάλασσας και τ´ουρανού,

Γενναίοι αναβάτες ,

«κόκκινες μορφές», της θυσίας καταβολές...

Τις ένδοξες πύλες διαπερνάτε

Της Πίστης και της Πατρίδας.

Στην νίκη και στην ήττα

ανδρειωθηκατε με όπλο την ελπίδα.

Του ‘21 ο καημός ,

Ελλήνων και Φιλελλήνων λάφυρο,

των ένδοξων καιρών τη Σημαία ατενίζει.

Τόσα «λάβαρα στο στήθος» για την ελευθερία σκορπισμένα .

Ψυχές ακλώνητες στο χρόνο.

Ψυχές κεντημένες με ύμνο απελευθέρωσης.

Η τόλμη και αρετή σας επαίνεσαν.

Για δύο αιώνες αφηγούνται

τη χάρη απ’ της Ρωμιοσύνης τα πορτρέτα.

Βαμμένη η σάρκα με γαλανό της θάλασσας.

Βαμμένα τα οστά με της λευτεριάς το χρώμα.

Στους χάρτες της μνήμης

Βαδίζουμε με αποτύπωμα τη λεβεντιά σας,

Του Έθνους Το Ανάστημα.

Νεότεροι εμείς ,

της παλιγγενεσίας κληρονόμοι...

απ’το παράθυρο του μέλλοντος εξαπλωνόμαστε,

αμέτρητες φιγούρες πάνω στις επετείους των ηρώων.

Για όσα στους ώμους υψώσατε,

για όσα στους καρπούς σφιχτά κρατήσατε απο το νήμα της ζωής,

για μια γή που στ’ απροσπέραστο επιβιώνει,

για έναν « απανταχού λαό»...

που αποκοιμάται μες στο φως,

που μένει ξύπνιος στο σκοτάδι.

----------------------------------------------------------------

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Κλέλια Χαρίση γεννήθηκε στην Ιταλία και µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.

Σπούδασε Οικονοµικά στη Φερράρα Ιταλίας και Ειδική Φυσική Αγωγή στο

Α.Π.Θ .

Ξεκίνησε τη καριέρα της στη δηµοσιογραφία το 2007 ως κεντρική παρουσιάστρια της εκποµπής ‘’Αποστολή’’ στην ΕΡΤ3. Ακολούθησαν σηµαντικές συνεργασίες µε την ΕΡΤ3 όπως το τηλεπαιχνίδι γνώσεων που παρουσίασε ’’ ΘΕΣτηΝΙΚΗ’’ (2013) και ο ‘’Ποδηλάτης του κόσµου’’ (2016).

Εξίσου σηµαντική ήταν και η συνεργασία της µε την τηλεόραση του ΑΛΦΑ ως Διευθύντρια και Πρόεδρος του Ραδιοφωνικού σταθµού Παλµού 96,5 Θεσσαλονίκης και του τηλεοπτικού Channel 9 ,

αλλά και η συµµετοχή της στην εκποµπή’’ Πρωινή Ενηµέρωση’’ του ΑΛΦΑ.

Παράλληλα αρθρογράφησε σε σηµαντικές εφηµερίδες όπως το Παρασκήνιο( και η Ελευθεροτυπία.

Αποτέλεσε ‘’ Πρέσβειρα της Εκστρατείας ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣΤ’’ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας για τον καρκίνο του μαστού (2016-2017).

Αποτέλεσε ως και τον Μάρτιο 2019 ‘’Πρέσβειρα της εκστρατείας LET’S ΠΑΠ’’ , της Ελληνικής Ακαδημαϊκής Ομάδας μελετών και παθολογίας τραχήλου (HeCPA) για τη πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, το Άγγιγμα Ζωής, τη Leaseplan και την Ελληνική Φαρμακευτική Ενόρασις.

Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικώ. Και εντεταλμένη δημοσιογράφους του ομογενειακού ΜΜΕ της Νέας Υόρκης https://hellenicdailynewsny.com

Είναι επίσης διευθύντρια λόγου και τέχνης του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς κ νήσων και της International Action Art.

Έχει συντονίσει και παρουσιάσει σηµαντικά συνέδρια και εκδηλώσεις όπως:

-Την υποψηφιότητα των Δελφών για τη διεκδίκηση της πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 2021 στο Πνευματικό Κέντρο Δελφών και στο Μέγαρο της Παλιάς Βουλής.

-Το Παγκόσμιο συνέδριο ποίησης της Ελληνικής Αμφικτιονίας στη Θεσσαλονίκη (Οκτώβρης 2017)

- Το 9ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ βραβεύοντας επί σκηνής το Μίμη Πλέσσα και τον Μανώλη Μητσιά για τη προσφορά τους στον πολιτισμό και τις τέχνες.

-Το πολιτιστικό Φθινόπωρο 2016 του Ζαππείου Μεγάρου αφιερωμένο στη μνήμη των μεγάλων ευεργετών Ευάγγελου και Κωνσταντίνου Ζάππα.

- Τη μεγάλη εκδήλωση στο Ζάππειο Μέγαρο αφιερωμένη στην επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα ‘’ΤΑΚΕ ΜΕ ΗΟΜΕ’’ που διοργάνωσαν ο Οίκος Τρανούλη, η UNESCO Πειραιώς κ Νήσων, ο δήμος Αθηναίων και το Ζάππειο Μέγαρο.( Οκτώβρης 2018).

-Την μεγάλη εκδήλωση’’LET’S ΠΑΠ’’ γύρω από την πρόληψη του καρκίνου του Τραχήλου της μήτρας στο Ευγενίδειο ίδρυμα για τις γυναίκες του λιμενικού, της ΕΛ.ΑΣ και του πυροσβεστικού σώματος ( Δεκέμβριος 2019) καθώς και στη Δ.Ε.Θ σε συνεργασία με την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας( 09/2018)

Καλλιτεχνικά:

Είναι µέλος της Πανελλήνιας Ένωσης λογοτεχνών και της Εταιρίας Συγγραφέων Β. Ελλάδος .

Εξέδωσε τη Πρώτη της ποιητική συλλογή ‘’Στέγη Αναζητήσεων’ το 2012 από τις εκδόσεις Διάττων και τη δεύτερη ‘’ Μετανάστης η ελπίδα’’ το 2017 από τις εκδόσεις Όστρια.

Η νέα της, τρίτη δίγλωσση ποιητική συλλογή ‘’Αλλαγή Φρουράς-Change of Guard’’ εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Ιανός με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Λάτση τον Μάρτιο του 2018 σε Αγγλική μετάφραση μετάφραση της μεγάλης Ελληνίδας ποιήτριας Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ.

Ποιήματά της και στίχοι :

µελοποιήθηκαν από μεγάλους δημιουργούς όπως ο Γιώργος Χατζηνάσιος ( μελοποίησε το ποίημα της ‘’Ελληνίζουσα Αρπαγή’’ αφιερωμένο στην επίσημη καμπάνια της Μήλου TAKE ME HOME για τον επαναπατρισμό της Αφροδίτης), ο Λαυρέντης Μαχαιριτσας( Αγάπη πλανόδια’’) , η Κρινιώ Νικολάου ( To Κάλεσµα της τέχνης , ‘’Ενας έρωτας που αξίζει’’ , ‘’Μ’ ένα φιλί’’, ‘’Παλμός ψυχής’’ ), ο Λάκης Παπαδόπουλος σε ερµηνεία της Τζώρτζια των Μπλέ ( ‘’Ρόδα είναι και γυρίζει’’) και η Ζωή Τηγανούρια ( Εν αρχή ην ο ήχος, cd Zoe’s code’’) .

‘Άρθρα, ποιήµατά της δημοσιεύτηκαν σε ανθολογίες, περιοδικά και εφημερίδες και έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Ιταλικά και στα Ουκρανικά.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ:

Έχει διακριθεί από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών για τα ποιήµατα : ‘’Το λάλων ύδωρ’’(2014) και ‘’Ενδιάµεση ταλαιπωρία’’(2016) .

Απέσπασε το Γ’ Βραβείο από την Αµφικτιονία Ελληνισµού σε παγκόσµιο διαγωνισµό µε θέµα’’ Το αρχαίο Ελληνικό µεγαλείο’’ για το ποίηµα ‘’Αλλαγή φρουράς’’(2018), και Β΄ Βραβείο για το ποίημα’’ Μετανάστης η ελπίδα’’ (2017).

Αποτέλεσε μέλος της Κριτικής Α’ επιτροπής Αθηνών του 35ου Πανελλήνιου διαγωνισμού ποίησης της Π.Ε.Λ για το 2016-2017.

Το 2017 η ποίησή της συμπεριλαμβάνεται στον " 29ο Τόµο της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας του Χάρη Πάτση :’’ Η Νεοελληνική Λογοτεχνία από το Βυζάντιο µέχρι σήμερα’’.

Σημαντικές και αξιόλογες συμμετοχές της:

Την Παγκόσμια ημέρα ποίησης (21 Μαρτίου 2018), παρουσίασε σε συνεργασία με την Ελληνική πρεσβεία του Λονδίνου στο HELLENIC CENTER του Λονδίνου τη νέα δίγλωσση ποιητική της συλλογή ‘’Αλλαγή Φρουράς-Change of Guard’’ με αξιόλογους συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους των τεχνών , των επιστημών και των γραμμάτων, ανάμεσά τους ο Έλληνας πρόξενος, ο Γιώργος Τσαβλίρης, η πετυχημένη συγγραφέας Hellena Mathaiopoulos, η Χρυσάνθη Λαιμού, ο καθηγητής Υποκριτικής του Πανεπιστημίου του Εssex Andreas Skourtis, η Dr Christina Kapadocha κ.α

Στη Διεθνή ΄Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης 2018, στη παρουσίαση του βιβλίου της, ο Πρόεδρος της Εταιρίας Συγγραφέων Β. Ελλάδος Αλέκος Δαφνομήλης, αναγνωρίζοντας την ποιότητα του έργου της, ανακοινώνει επίσημα την εγγραφή της ποιήτριας στο μητρώο της Εταιρίας Συγγραφέων .

Παρουσίασε το έργο της μαζί με την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ στη σημαντική οικεία -μουσείο του Άγγελου Σικελιανού στου Δελφούς η οποία για πρώτη φορά μετά από καιρό λειτούργησε με σκοπό την αναβίωση εκδηλώσεων με σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς .

Στις 29 Ιουνίου 2018, συμμετείχε με ποίηση της σε συναυλία με το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα στο Αρχαίο θέατρο του Φεστιβάλ της Μήλου όπου και το ποίημα που έγραψε «ΕΛΛΗΝΙΖΟΥΣΑ ΑΡΠΑΓΗ» με αφορμή την επιστροφή της Αφροδίτης της Μήλου ,συμπεριλαμβάνεται επίσημα έπειτα από επίσημη πρόταση του δημάρχου Γεράσιμου Δαμουλάκη στο πλαίσιο δράσεων της εκστρατείας του δήμου : ‘’APHRODITE OF MILOS-TAKE ME HOME’’

Τη 1 Σεπτέμβρη 2018 συμμετέχει επί σκηνής με ποίησή της στη συναυλία του Γιώργου Χατζηνάσιου στην Αίγινα σε μία επετειακή συναυλία όπου και παρουσιάζεται επίσημα το ποίημα της‘’ Ελληνίζουσα Αρπαγή’’ σε μελοποίηση Γιώργου Χατζηνάσιου αφιερωμένο στην επίσημη εκστρατεία του δήμου Μήλου ‘’APHRODITE OF MILOS-TAKE ME HOME’’ για την επιστροφή της Αφροδίτης της Μήλου.

2 Απρίλιου του 2019, παρουσιάζει και συμμετέχει καλλιτεχνικά με ποίησή της στην Νέα Υόρκη

στην εκδήλωση ( EMBCA, AHEPA, DAUGHTERS OF PENELOPE ) :

‘’The impact of ancient Greek Culture in modern jewelry and poetry’’.

6 Ιουνίου του 2021 συμμετέχει στη Νέα Υόρκη με το ποίημά της « Ευ Ελληνίζεσθαι» στη τελετή έναρξης της μεγάλης

διοργάνωσης SAIL TO FREEDOM ( https://www.greece2021.nyc/)

αφιερωμένη στα 200 χρόνια απο την Επανάσταση (https://www.zougla.gr/politismos/article/ev-elinizes8e-to-ka8ilotiko-pima-tis-klelias-xarisi-gia-to-sail-to-fredom?fbclid=IwAR1wid2GqGLhMCDISkZZ7G3DLrQUNMQb_7NvBp8bE7H7P2hF1RBUkrFMj9A)

26/9/2021 Συμμετείχε καλλιτεχνικά επι σκηνής στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη έχοντας γράψει τα κείμενα και την ποίηση της μεγάλης συναυλία με 400 χορωδούς επι σκηνής σε μουσική διεύθυνση -ενορχήστρωση του μαέστρου Παναγή Μπαρμπάτη « ΟΛΗ Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΜΙΑ ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΗ» που διοργάνωσε ο δήμος Τρίπολης με την Αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

(https://www.kalimera-arkadia.gr/blog/item/133254-live-alosi-i-xorodiaki-synavlia-gia-ton-miki-stin-tripoli.html?fbclid=IwAR2QCrs7KlCxSajwQlXGqQpQhVqkXC_apcg7-OcqpuB8olCMhKWuZXGK0Ks)