Βραδιά Maria Callas με τη Varduhi Khachatryan «Viva Callas»

Το Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο Ύδρας κορυφώνει τις εκδηλώσεις της εφετινής χρονιάς 2019 που έχει αφιερωθεί στα 100 χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία του με μια μουσική βραδιά-αφιέρωμα στον επετειακό εορτασμό με τον τίτλο «Viva Callas».

Ένα κονσέρτο αφιερωμένο στη μεγάλη υψίφωνο Maria Callas, με τη διεθνούς φήμης μέτζο σοπράνο Vardhui Khachatryan, η οποία ειδικά για το σκοπό αυτό θα ταξιδέψει από την Ελβετία στη χώρα μας. Στο πιάνο θα τη συνοδέψει ο καταξιωμένος Ιταλός πιανίστας Corrado Valvo.

Πρόγραμμα:



BIzet "Carmen" - Habanera



Rossini "Il barbiere di Siviglia" - Una voce poco fa



Verdi "Un ballo in Maschera" - Morro, ma prima in grazia



Verdi "Il Trovatore" - Tacea la notte placida



Verdi "La forza del destino" - Pace, pace



Cilea "Adriana Lecouvreur" - Io son l’umile ancella



Puccini "Tosca" - Vissi d’arte



Bellini "Norma" - Casta Diva



Gounod "Roméo et Juliette" - Je veux vivre



Thomas "Mignon" - Je suis Titania



Encore



Puccini "Gianni Schicchi" - O mio babbino caro



Verdi "Un ballo in maschera" - Saper vorreste



Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ύδρας



Λιμάνι Ύδρας Τηλέφωνο: 2298052355 2298054142

24 Αυγούστου 2019

21:00



Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 10€