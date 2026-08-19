Πένθος στην Κοζάνη και στον ποντιακό χώρο, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (19/8) έφυγε αιφνίδια από τη ζωή ο γνωστός καλλιτέχνης Στάθης Παρχαρίδης, σε ηλικία 59 ετών.

Με καταγωγή από το Πρωτοχώρι, ο εκλιπών ζούσε μόνιμα στον Τετράλοφο.

Το τελευταίο διάστημα είχε αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ποιος ήταν ο Στάθης Παρχαρίδης

Γεννημένος στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη, ο Στάθης Παρχαρίδης υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Με καταγωγή από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια Κοζάνης, δύο κατεξοχήν ποντιακά προσφυγικά χωριά, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ποντιακή παράδοση αποτελούσε ζωντανό βίωμα και καθημερινή πραγματικότητα, στοιχείο που επηρέασε καθοριστικά τη μετέπειτα πορεία του. Η καταγωγή του ήταν από την ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας και συγκεκριμένα από την περιοχή Καπίκιοϊ της Ματσούκας.

Η σχέση του με την ποντιακή μουσική είχε βαθιές οικογενειακές ρίζες. Η μουσική παράδοση ξεκίνησε ήδη από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη (Γραντζά), πέρασε στον πατέρα του, Αναστάσιο Παρχαρίδη, και στον αδελφό του τελευταίου, Χρήστο Παρχαρίδη (Τσαφέτα). Ο ίδιος ασχολήθηκε αρχικά με την ποντιακή λύρα ως αυτοδίδακτος. Στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στο ποντιακό παραδοσιακό τραγούδι.

Κατατασσόμενος σταδιακά στα πρώτα ονόματα της γενιάς του, εδραίωσε την παρουσία του και μέσα από την προσωπική του δισκογραφία. Σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία VASIPAP ηχογράφησε τα CD «Το γεσιρόπον», «Μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη» και «Φεγγιτοβέρ’», ενώ παράλληλα συμμετείχε σε δισκογραφικές δουλειές πολλών συναδέλφων του. Η δισκογραφική του παρουσία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συμμετοχές σε παραγωγές όπως «Σην πλατείαν χορεύ’νε», «Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’» και «Του στουδίτε τα μουράτι͜α».

Η καλλιτεχνική του διαδρομή συνδέθηκε με όλα τα μεγάλα ποντιακά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων τα «Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’» και «Ζιλ». Παράλληλα, συμμετείχε σε ποντιακές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες σε ολόκληρη την Ελλάδα, ενώ πραγματοποίησε εμφανίσεις και στο εξωτερικό, στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Συμμετείχε επίσης σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, συμβάλλοντας μέσα από την παρουσία του στη διάδοση και προβολή της ποντιακής μουσικής και παράδοσης.

Η προσφορά του στην ποντιακή παράδοση δεν περιορίστηκε στο τραγούδι. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, διετέλεσε χοροδιδάσκαλος και χοράρχης σε πολλούς συλλόγους και ομίλους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ υπήρξε διοργανωτής και συντονιστής μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων. Παράλληλα, παρέδιδε μαθήματα ποντιακής παραδοσιακής λύρας, μεταδίδοντας την εμπειρία και τις γνώσεις του στις νεότερες γενιές.

Η πολύχρονη πορεία του άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ποντιακό πεντάγραμμο, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική παρουσία με την έμπρακτη ενασχόληση με την ποντιακή παράδοση. Υπήρξε ένας αυθεντικός εκπρόσωπος της ποντιακής μουσικής της γενιάς του, με δράση που εκτεινόταν από τη σκηνή και τη δισκογραφία έως τη διδασκαλία, τη χορωδιακή δραστηριότητα και την πολιτιστική δράση.

Την πορεία του στο ποντιακό τραγούδι ακολούθησε και ο γιος του, Αναστάσιος Παρχαρίδης, συνεχίζοντας την οικογενειακή μουσική παράδοση και βαδίζοντας στα χνάρια του πατέρα του.

Ο Στάθης Παρχαρίδης έφυγε από τη ζωή στις 19 Αυγούστου 2026, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή διαδρομή αφιερωμένη στην ποντιακή μουσική και παράδοση και μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να ζει μέσα από το έργο και τους ανθρώπους που επηρεάστηκαν από την πορεία του.