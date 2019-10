Box Office: Με περισσότερα από 415.000 εισιτήρια συνεχίζει τη 2η βδομάδα η ταινία Joker

Joker: με περισσότερα από 415.000 εισιτήρια συνεχίζει τη 2η βδομάδα προβολής.



Το αντισυμβατικό και πολυσυζητημένο δράμα «Joker» με τον συγκλονιστικό Χοακίν Φίνιξ εδραιώνεται ως κορυφαίο κινηματογραφικό γεγονός, με ανοδική πορεία 7% στην Ελλάδα κάνοντας πολλούς κινηματογράφους να αλλάζουν το πρόγραμμά τους και να προσθέτουν προβολές.



(+15% Αθήνα & +7% Πανελλαδικά | 415.563 εισιτήρια σε 179 αίθουσες)



Λίγα λόγια για την ταινία:

Σε σκηνοθεσία: Τοντ Φίλιπς και σενάριο: Τοντ Φίλιπς και Σκοτ Ρίβερ



Στην ταινία πρωταγωνιστούν: Χοακίν Φίνιξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ζάζι Μπιτζ, Φράνσις Κόνροϊ, Μαρκ Μάρον, Μπιλ Καμπ, Γκλέν Φλέσλερ, Σι Γουίγκαμ, Μπρετ Κάλεν, Ντάγκλας Χοτζ και Τζος Πάις.



Ο Joker του σπουδαίου και τρεις φορές υποψήφιου για Όσκαρ πρωταγωνιστή Χοακίν Φίνιξ (The Master, Walk the Line) και του ευφυούς δημιουργού Τοντ Φίλιπς (Hangover, Σκυλιά του Πολέμου) απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία, κατοχυρώνοντας μία θέση στην οσκαρική κούρσα.



Η πολυσυζητημένη νέα εκδοχή του νοσηρού ήρωα κάνει τη διαφορά και επικεντρώνεται στη γένεση του εμβληματικού κακού, όπως ξεπήδησε από την περιθωριακή προσωπικότητα ενός μοναχικού ανθρώπου στην εχθρική Γκόθαμ των ‘80ς, που ποτέ δεν του έδωσε μία ευκαιρία. Ο Φίλιπς ξετυλίγει μεθοδικά μία αλληγορική σπουδή χαρακτήρα και ο Φίνιξ μεταμορφώνεται εντυπωσιακά σε μία καθηλωτική ερμηνεία. Στην ταινία εμφανίζονται οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο (Taxi Driver), Ζαζί Μπιτζ (Deadpool 2), Φράνσις Κονρόι (American Horror Story) και Μαρκ Μάρον (GLOW), ενώ ο Φίλιπς έγραψε το σενάριο με τον υποψήφιο για Όσκαρ, Σκοτ Σίλβερ (The Fighter).



Σύνοψη



Πάντα μόνος ανάμεσα στο πλήθος, ο Άρθουρ Φλεκ (Χοακίν Φίνιξ) αναζητεί να συνδεθεί. Καθώς περιφέρεται στην εχθρική Γκόθαμ, ο Άρθουρ φοράει δύο μάσκες. Τη μία τη βάφει ο ίδιος στο πρόσωπο του κάθε πρωί που δουλεύει ως κλόουν. Τη δεύτερη δεν μπορεί να τη βγάλει ποτέ. Είναι η μεταμφίεση που κρύβει τη μάταιη προσπάθεια του να γίνει μέρος του κόσμου γύρω του και όχι απλώς ένας καταπατημένος άντρας. Ορφανός από πατέρα, ο Άρθουρ έχει μία αδύναμη μητέρα, που τον φωνάζει Happy, το παρατσούκλι που του καλλιεργεί ένα μόνιμο, σπασμωδικό χαμόγελο για να κρύψει τον πόνο μέσα του. Αλλά, κάθε φορά που τον περιγελούν, αυτός ο κοινωνικά απόβλητος άντρας εκτροχιάζεται ακόμα περισσότερο.



Η ταινία «Joker» προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες από τις 3 Οκτωβρίου σε διανομή Tanweer.

Δείτε το τρέιλερ: