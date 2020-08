Δείτε το πρώτο trailer του The Batman με τον Robert Pattinson

Ο σκηνοθέτης του The Batman, Matt Reeves και ο πρωταγωνιστής Robert Pattinson έδωσαν στους fans του ήρωα την πρώτη τους εκτεταμένη ματιά στην νέα ταινία του 2021, στο DC FanDome. Το ατμοσφαιρικό trailer της πολυαναμενόμενης ταινίας, με «φόντο» το τραγούδι «Something in the Way» των Nirvana, περιλαμβάνει ό,τι θέλαμε να δούμε: μυστήριο, τη νέα στολή του Batman, την Catwoman της Zoë Kravitz, και τη σκοτεινή πόλη Gotham, σε όλη της τη noir αίγλη.

Δείτε το trailer: