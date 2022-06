ERTFLIX: Κινηματογραφική απόδραση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Αυτό το τριήμερο προβλέπεται περιπετειώδες, απρόβλεπτο και άκρως κινηματογραφικό. Όπως κι αν είναι ο καιρός, το ERTFLIX σας δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψετε σε ένα χολιγουντιανό σύμπαν γεμάτο αστέρες με αγαπημένες ταινίες που έρχονται στην πλατφόρμα για έναν μαραθώνιο απόδρασης από την καθημερινότητα.



Μέριλ Στριπ και Ρόζαμουντ Πάικ, Εντ Χάρις και Μπεν Κίνγκσλεϊ γίνονται η καλύτερη συντροφιά και φέρνουν βραβευμένες επιλογές για όλα τα γούστα που υπόσχονται να σας καθηλώσουν.

Από γουέστερν στην Αριζόνα και οικογενειακά δράματα που συγκλονίζουν στην Αμερική μέχρι το λογοτεχνικό σύμπαν του Φίλιπ Ροθ που μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη. Αυτό το τριήμερο η απόδραση είναι μια. Και οι διαδρομές πολλές.

Οι Έντ Χάρις και Μάικλ Πένια πρωταγωνιστούν σε ένα γουέστερν για γερά νεύρα.

Η υπόθεση έχει ως εξής:

Η σύζυγος ενός πρώην σερίφη της Αριζόνα σκοτώνεται κάτω από άγνωστες συνθήκες, ενώ βρίσκεται στο ράντσο της. Ως κατηγορούμενος εμφανίζεται ένας Μεξικανός ο οποίος συλλαμβάνεται με την κατηγορία ότι έχει περάσει παράνομα τα σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς ο πρώην σερίφης ενώνει τις δυνάμεις του με τον σερίφη της περιοχής για να ανακαλύψουν τον πραγματικό ένοχο, οι ζωές όλων αλλάζουν για πάντα και η κατάσταση αποδεικνύεται πολύ πιο περίπλοκη και ευαίσθητη από ότι δείχνει. Μια δυνατή περιπέτεια με εξαιρετικές ερμηνείες από τους πρωταγωνιστές της, συμπαγή δομή και τολμηρό σενάριο που θίγει επίκαιρα ζητήματα.





«Βάσιμη Αμφιβολία»



(Reasonable Doubt)

Στη «Βάσιμη Αμφιβολία», όλα ξεκινούν από ένα θανατηφόρο ατύχημα, στο οποίο βρίσκεται μπλεγμένος ο ανερχόμενος εισαγγελέας Μιτς Μπρόκτον, έχοντας εγκαταλείψει το θύμα του. Όμως ένα άλλο άτομο συλλαμβάνεται και κατηγορείται για φόνο. Ο Μιτς είναι πεπεισμένος πως ο κατηγορούμενος είναι αθώος, και έτσι – υπακούοντας στη συνείδησή του – προσπαθεί να λάβει μέρος ο ίδιος στη δίκη ως κατήγορος, προκειμένου να τον αθωώσει. Σύντομα, η τέλεια ζωή του Μιτς θα συντριβεί, καθώς θα συνειδητοποιήσει ότι ο άντρας τον οποίο αθώωσε και άφησε ελεύθερο, κρύβει ένα μυστικό, ικανό να τον καταστρέψει. Η παρουσία του ηθοποιού Σάμιουελ Τζάκσον σε πρωταγωνιστικό ρόλο, απογειώνει αυτό το ανατρεπτικό θρίλερ.





«Το Λάθος Θύμα»



(Return to Sender)

Το «Λάθος Θύμα» είναι ένα καλοκουρδισμένο θρίλερ με τη Ρόζαμουντ Πάικ να δίνει μια εντυπωσιακή ερμηνεία, στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταινία μας εισάγει στον κεντρικό χαρακτήρα μιας ελκυστικής αλλά μοναχικής νοσοκόμας, της Μιράντα, η οποία αποδέχεται την πρόσκληση για ένα ραντεβού με συνάδελφό της που δεν γνωρίζει, στο σπίτι της. Ένας ξένος θα χτυπήσει την πόρτα της πριν την προκαθορισμένη ώρα του ραντεβού και η Μιράντα θα θεωρήσει εσφαλμένα ότι πρόκειται για το ραντεβού της, ανοίγοντας την πόρτα.





«Η δύναμη της Αγάπης»



(First do no harm)

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μέριλ Στριπ, ενσαρκώνει μια γυναίκα αντιμέτωπη με ένα πολύπλοκο ιατρικό σύστημα. Μια ευτυχής, μεσοαστική αμερικάνικη οικογένεια ταράσσεται όταν ο μικρότερος γιος, μετά από ένα χτύπημα, παθαίνει επιληπτική κρίση. Οι εξετάσεις δεν φανερώνουν την αιτία. Τα φάρμακα δεν δείχνουν να δρουν. Η ιατρική τους κάλυψη δείχνει ανεπαρκής και η μητέρα καλείται να πάρει κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Η «δύναμη της Αγάπης» είναι ένα ιατρικό δράμα που συγκινεί.



«Αμερικάνικο Ειδύλλιο»



(American Pastoral)

Το δίδυμο των ηθοποιών Γιούαν Μακ Γκρέγκορ και Τζένιφερ Κόνελι πρωταγωνιστούν σε μια ιστορία μέσα από το λογοτεχνικό σύμπαν του συγγραφέα Φίλιπ Ροθ. Ένας αστέρας του αμερικανικού ποδοσφαίρου και η πρώην «υποψήφια Μις Αμερική», γυναίκα του, καλούνται να αντιμετωπίσουν την έφηβη κόρη τους, που είναι καταβεβλημένη από την υποκουλτούρα της δεκαετίας του 60’ και τα γεγονότα που την καθόρισαν. Το «Αμερικάνικο Ειδύλλιο» περιγράφει μια αποδόμηση του Αμερικανικού ονείρου που συνοδεύεται από την ανασκόπηση μιας ταραχώδους εποχής.

Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ καθώς αφίξεις συνεχίζονται με το «Big Game» με τον Σάμιουελ Τζάκσον να παλεύει για σωτηρία ως πρόεδρος της Αμερικής, τη Ρόζαμουντ Πάικ να μας ρωτά «Τι κάναμε στις διακοπές μας;», τον Τζιμ Πάρσονς που έγινε γνωστός ως Σέλντον να μας συστήνει το «A kid like Jake», τον Ρίτσαρντ Γκιρ να γίνεται «Ο κύριος Τίποτα», τον Τζ. Κ. Σίμονς να πρωταγωνιστεί στο «Φοβου τον πεθερό» Αυτές και ακόμη περισσότερες επιλογές μόλις έφτασαν για ένα κινηματογραφικό τριήμερο.