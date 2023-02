Η Αυτοκρατορία του Φωτός: Μια ταινία του Σαμ Μέντες με την Ολίβια Κόλμαν

Με φόντο μία παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας στις αρχές των ‘80s,η Hilary (Olivia Colman), που εργάζεται σε έναν παλιό κινηματογράφο και ταλαιπωρείται με θέματα ψυχικής υγείας, συναντά τον νεαρό Stephen (Micheal Ward), που έχει μόλις πιάσει δουλειά στο σινεμά. Οι δύο πρωταγωνιστές μοιράζονται την ίδια ανάγκη για ανθρώπινη επαφή και μέσα από την παράξενη και τρυφερή τους σχέση θα βιώσουν τη θεραπευτική δύναμη της μουσικής, του κινηματογράφου και της κοινότητας.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Σαμ Μέντες εστιάζει στην αστείρευτη ενέργεια του τέλους της δεκαετίας του ’70 και των αρχών της δεκαετίας του ’80, μιας περιόδου έντονης πολιτικής αναταραχής αλλά και δημιουργικής άνθισης της βρετανικής μουσικής και κουλτούρας. Η αυτοκρατορία του φωτός μοιάζει με ερωτική επιστολή με παραλήπτη το σινεμά: η ιστορία ακολουθεί δύο υπαλλήλους της βρετανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, τη Χίλαρι και τον Στίβεν, οι οποίοι βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον. Ο ίδιος ο Μέντες έκανε την επιλογή των τραγουδιών που επενδύουν την ταινία του, όπως το «Too Much Too Young» των The Specials και το «Mirror in the Bathroom» των The Beat, ή το «Love Will Tear Us Apart» των Joy Division και το «Spellbound »των Siouxsie and the Banshees. Το αποτέλεσμα είναι μια συναισθηματική ωδή στη μουσική και το σινεμά, μια προσωπική ταινία που επαναφέρει «τα χρυσά χρόνια» του παρελθόντος, χωρίς παρ’ όλα αυτά να αγνοεί τα ευρύτερα κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Empire of Light

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σαμ Μέντες (Sam Mendes)



Ηθοποιοί: Olivia Colman (Ολίβια Κόλμαν), Micheal Ward (Μάικλ Γουόρντ), Toby Jones (Τόμπι Τζόουνς), Tanya Moodie, Crystal Clarke, Tom Brooke, Colin Firth (Κόλιν Φερθ).

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023)

Δείτε το τρέιλερ: