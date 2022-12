Η Άντζελα Μπάσετ θα τιμηθεί με το βραβείο Montecito στο 38ο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα (SBIFF).

Στην ηθοποιό θα απονεμηθεί το βραβείο στις 9 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης για την καριέρα της που οδήγησε στην ερμηνεία της στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» του σκηνοθέτη Ράιαν Κούγκλερ.

«Η κ. Μπάσετ είχε μία λαμπρή καριέρα ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός και στο "Wakanda Forever" μάς υπενθυμίζει γιατί τη σέβονται τόσο πολύ. Είναι βασιλική, άγρια και επιβλητική ως βασίλισσα Ραμόντα. Υποκλινόμαστε», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Ρότζερ Ντάρλινγκ.

Η 64χρονη ηθοποιός έχει λάβει βραβεία αυτήν τη σεζόν για την ερμηνεία της στο συγκινητικό σίκουελ του «Black Panther», αφήνοντας πολλούς να προβλέπουν ότι έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει η πρώτη ερμηνεύτρια σε ταινία των Marvel Studios που θα είναι υποψήφια σε κατηγορία υποκριτικής.

Στην καριέρα της, η Μπάσετ έχει ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους στις ταινίες «Malcolm X», «Boyz N The Hood», «Waiting to Exhale» και «What’s Love Got To Do With It?», για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της ως τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ.