Η Disney αναβάλλει την κυκλοφορία 6 ταινιών και του «Indiana Jones 5»

H Walt Disney Co ανακοίνωσε εχθές πως θα καθυστερήσει την κυκλοφορία των σίκουελ των Marvel Studios «Black Panther,» «Thor» και «Doctor Strange» για κάποιους μήνες, ενώ μετέθεσε την κυκλοφορία της επόμενης ταινίας «Indiana Jones» για το 2023.

Η προβολή της ταινίας «Doctor Strange and the Multiverse of Madness» μεταφέρθηκε για την 6η Μαΐου του 2022, από 25η Μαρτίου, ανέφερε η Disney σε ένα αναθεωρημένο πρόγραμμα για τις κυκλοφορίες.

Αυτό υποχρέωσε τη Marvel να αναβάλει και τις άλλες ταινίες της σούπερ ηρώων που είχε προγραμματίσει για το 2022. «Thor: Love and Thunder», η κυκλοφορία της οποίας είχε προγραμματιστεί για την 6η Μαΐου, μετατέθηκε για την 8η Ιουλίου του 2022.

Επιπλέον, η ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» θα κυκλοφορήσει την 11η Νοεμβρίου του 2022 αντί του Ιουλίου.

Η πέμπτη ταινία του «Indiana Jones», με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ, αναβλήθηκε για τις 30 Ιουνίου του 2023, αντί για τις 29 Ιουλίου του 2022. Ο 79χρονος Φορντ τραυματίστηκε στον ώμο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων τον Ιούλιο και πρόσφατα επέστρεψε στο σετ.

Οι εταιρείες παραγωγής του Χόλιγουντ αναδιοργάνωσαν τα προγράμματα των ταινιών τους πολλές φορές κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Οι κινηματογράφοι βασίζονται στα μεγάλα μπλοκμπάστερ προκειμένου να βοηθηθούν και να προσελκύσουν πίσω στις κινηματογραφικές αίθουσες τους θεατές, μετά το παρατεταμένο κλείσιμό τους.

Μεταξύ των άλλων αλλαγών, το «The Marvels» προγραμματίστηκε για τον Φεβρουάριο του 2023 και το «Ant Man and the Wasp: Quantumania» για τον Ιούλιο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ