Η Λασάνα Λιντς μιλάει για τον 007

Όταν διέρρευσε η είδηση πέρυσι ότι η Λασάνα Λιντς (Lashana Lynch) θα έγραφε ιστορία με το να γίνει η πρώτη γυναίκα, και μάλιστα μαύρη γυναίκα, που θα υποδύονταν τον 007, δεν την υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό.



Σε συνέντευξη της στο βρετανικό Harper's Bazaar η ηθοποιός υπενθύμισε τις αντιδράσεις που σημειώθηκαν μόλις ανακοινώθηκε το cast της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ, καθώς τα επιθετικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν ως στόχο την ίδια. Μάλιστα όπως λέει αναγκάστηκε να διαγράψει τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απομονώθηκε και δεν έβλεπε κανέναν πλην από τα μέλη της οικογένειάς της. Ωστόσο, βρήκε παρηγοριά γνωρίζοντας ότι η κριτική δεν ήταν προσωπική.



«Είμαι μια μαύρη γυναίκα -αν ήταν μια άλλη μαύρη γυναίκα που θα έπαιζε τον ρόλο, θα γίνονταν η ίδια συζήτηση, θα δεχόταν τις ίδιες επιθέσεις, την ίδια κακοποίηση» είπε στο περιοδικό. «Απλώς πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου ότι η όλη συζήτηση γίνεται και πως είμαι μέρος σε κάτι που θα είναι πολύ, πολύ επαναστατικό».



Στην επερχόμενη 25η ταινία του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», η Βρετανίδα ηθοποιός υποδύεται την πράκτορα Nomi. Το 2019, η «The Mail on Sunday» ανέφερε ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται στην ταινία είναι αυτός του πράκτορα 007 και της ανατίθεται να βρει τον Μποντ (Ντάνιελ Κρεγκ) και να τον πείσει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.



Η Λιντς παραδέχτηκε ότι βλέπει τον ρόλο της στην ταινία «No Time to Die» ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση στερεοτύπων γύρω από τη φυλή και το φύλο.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ