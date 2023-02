Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται αναστατωμένη από παρωδία στη σειρά «South Park»

Η Μέγκαν Μαρκλ φέρεται να είναι «αναστατωμένη και συγκλονισμένη» για τον τρόπο που απεικονίζονται η ίδια και ο σύζυγός της πρίγκιπας Χάρι σε πρόσφατο επεισόδιο της κωμικής τηλεοπτικής σειράς animation «South Park».

Στο επεισόδιο της σειράς που προβλήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου με τον ειρωνικό τίτλο «Παγκόσμια Περιήγηση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» η πρώην ηθοποιός και νυν δούκισσα του Σάσσεξ και ο πρίγκιπας Χάρι σατιρίζονται έντονα.

Ενώ ο δούκας και η δούκισσα του Sussex δεν κατονομάζονται, είναι σαφές ότι οι φανταστικοί χαρακτήρες «πρίγκιπας και πριγκίπισσα του Καναδά» βασίστηκαν εξ ολοκλήρου στα πρώην μέλη της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο επεισόδιο, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα μετακομίζουν στο South Park σε μια προσπάθεια να βρουν κάποια ιδιωτικότητα, παρά το γεγονός ότι αναζητούν σαφώς την προσοχή πηγαίνοντας σε περιοδείες Τύπου, φωνάζοντας δημόσια και κάνοντας ρίψη πυροτεχνημάτων στον μπροστινό κήπο τους.

Στην παρωδία ο πρίγκιπας προωθεί τη νέα αυτοβιογραφία του με τίτλο «Waaagh».

Watch the all-new "Worldwide Privacy Tour" full episode for free now: https://t.co/tkYfVgJywb pic.twitter.com/AmnRr69F0k