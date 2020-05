Εισιτήριο για τα Όσκαρ® στο «Καλωσήρθατε στην Τσετσενία» από το 22ο ΦΝΘ που έκλεισε με 82.686 εισιτήρια

Με 82.686 δωρεάν εισιτήρια και 167 ταινίες sold out ολοκληρώθηκε το online 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το συνταρακτικό «Καλωσήρθατε» στην Τσετσενία του Ντέιβιντ Φρανς κέρδισε τον Χρυσό Αλέξανδρο Μεγάλου Μήκους ντοκιμαντέρ και έτσι αυτόματα μπαίνει στη λίστα των ταινιών που μπορούν να διεκδικήσουν Όσκαρ® Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Το φιλμ καταγράφει τις διώξεις και τα βασανιστήρια που υφίσταται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα στην Τσετσενία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δίνει τη δυνατότητα στα φιλμ που κερδίζουν το πρώτο βραβείο στα κορυφαία φεστιβάλ ντοκιμαντέρ -ανάμεσά τους και το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης-, να είναι αυτόματα στη λίστα επιλογής της κατηγορίας.

Με το 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ολοκληρώνεται ένας κύκλος δράσεων που πραγματοποιήθηκε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η στήριξη όλων σας, θεατών και ανθρώπων του κινηματογραφικού χώρου ήταν συγκινητική και πολύτιμη. Τους τελευταίους δύο μήνες σταθήκατε πλάι μας και αγκαλιάσατε τις ενέργειες που στόχο είχαν να μας κρατήσουν συντροφιά στη δύσκολη αυτή περίοδο:

•Το πρότζεκτ Χώροι που έδωσε τη δυνατότητα σε 22 αγαπημένους Έλληνες και ξένους σκηνοθέτες να γυρίσουν μία ολιγόλεπτη ταινία στο σπίτι τους.



• Το Meet the future που έκανε διαθέσιμες, δωρεάν στο κοινό, μικρού μήκους ταινίες που υπογράφουν οι σκηνοθέτες οι οποίοι συμμετείχαν στην ενότητα «Meet the Future» του 60ού Φεστιβάλ.



• Τα masterclass και τις ανοιχτές συζητήσεις που απογειώθηκαν με τη θερμή συμμετοχή του κοινού.



• Την εφαρμογή για κινητά και τάμπλετ του Φεστιβάλ ThessFest που ήδη χρησιμοποιείται από όλους τους φίλους του Φεστιβάλ.



• Τους διαγωνισμούς για παιδιά, εφήβους και νέους μέσα από τους οποίους αναδείχθηκαν ταλέντα για τα οποία ελπίζουμε να μιλάμε αύριο.



• Τις ελληνικές ταινίες μυθοπλασίας και τις παιδικές ταινίες από το 60ό ΦΚΘ που έγιναν sold out.



• Τις συνεργασίες που πραγματοποιήσαμε με φορείς της Θεσσαλονίκης

Τις παραπάνω ενέργειες παρακολούθησαν περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι, ενώ μέσα σε μια περίοδο παγκόσμιου εγκλεισμού, μερικά από τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του κόσμου ασχολήθηκαν με το Φεστιβάλ και προέβαλαν την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ελπίδα όλων μας είναι το επόμενο Φεστιβάλ να γίνει σε φυσικούς χώρους, εκεί που πραγματικά ανήκει. Όμως πάνω από όλα πρέπει να είμαστε όλοι ασφαλείς και θα παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Ήδη οι άνθρωποι του Φεστιβάλ ξεκινούν την προετοιμασία του 61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα επεξεργάζονται τρία εναλλακτικά σενάρια και πρωτότυπες ιδέες.

Το online 22ο ΦΝΘ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και του προγράμματος MEDIA. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η ΕΡΤ. Πολύτιμη είναι η στήριξη του μεγάλου χορηγού του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV, καθώς και της Mastercard, επίσημης κάρτας πληρωμών και της Aegean.