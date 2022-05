Κέβιν Σπέισι: Επιστροφή στα πλατό σε πρωταγωνιστικό ρόλο

Ο Κέβιν Σπέισι ετοιμάζεται να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους με πρώτη την ταινία «1242 - Gateway To The West» που θα είναι διαθέσιμη για αγορά στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Σύμφωνα με το deadline πρόκειται για μία βρετανική, ουγγρική και μογγολική παραγωγή, ενώ τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2022 στην Ουγγαρία και τη Μογγολία.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία του εγγονού του Τζένγκις Χαν, Μπατού Χαν, ο οποίος εξελέγη αρχιστράτηγος του δυτικού τμήματος της Μογγολικής αυτοκρατορίας. Στρατιωτικός διοικητής με ικανότητες, κέρδισε μάχες από την Κίνα έως την Περσία και του δόθηκε η ευθύνη για την εισβολή στην Ευρώπη, αλλά το 1242 ο Χαν έρχεται αντιμέτωπος με έναν βαθιά πνευματικό άνδρα και ένα κάστρο στην Ουγγαρία, τα οποία σταματούν την εισβολή του στην Ευρώπη και τελικά έρχεται η πτώση του.

Αν και εμφανίστηκε στο low budget φιλμ «L’uomo Che Disegnò Dio» πέρυσι, το «1242 – Gateway to the West» θα σημάνει για τον Κέβιν Σπέισι την πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση από όταν ξέσπασε το σεξουαλικό σκάνδαλο εναντίον του το 2017.

Ο ηθοποιός Άντονι Ραπ ήταν ο πρώτος που τον κατηγόρησε για σεξουαλική επίθεση το 1986, ενώ ακολούθησαν και άλλοι καταγγέλλοντες. Ο Σπέισι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του.

Τότε απομακρύνθηκε από την σειρά του Netflix, «House Of Cards» όπου πρωταγωνιστούσε ενώ αντικαταστάθηκε από τον Κρίστοφερ Πλάμερ στην ταινία του Ρίντλεϊ Σκοτ, «All The Money In The World».