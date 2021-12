Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 16 Δεκεμβρίου 2021

Με επτά ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν οι δραματικές ταινίες «Ελπίδα» και «Μετά την Αγάπη». Ωστόσο ας δούμε και τις επτά ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

Spider-Man: No Way Home

Για πρώτη φορά στην κινηματογραφική ιστορία του Spider-Man, η ταυτότητά του αποκαλύπτεται, φέρνοντας τις ευθύνες του ως Super Hero σε πόλεμο με την κανονικότητα στη ζωή του και θέτοντας αυτούς που αγαπά περισσότερο σε κίνδυνο. Όταν απευθύνεται στον Δρ. Strange να τον βοηθήσει με την αποκατάσταση του μυστικού του, το ξόρκι ανοίγει μια πόρτα στον κόσμο που επιτρέπει να ελευθερωθούν οι πιο δυνατοί εχθροί που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Spider-Man σε κάθε σύμπαν. Τώρα, ο Πίτερ πρέπει να ξεπεράσει την πιο μεγάλη πρόκληση, που θα αλλάξει για πάντα το δικό του αλλά και το μέλλον του Πολυσύμπαντος.

Σκηνοθεσία: Τζον Γουάτς



Ηθοποιοί: Άλφρεντ Μολίνα, Τζον Φαβρό, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Τομ Χόλλαντ, Τζέιμι Φοξ, Γουίλεμ Νταφόε, Τζ. Κ. Σίμονς, Ζεντέγια Κόλμαν.



Διάρκεια: 148 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια Φαντασίας



Δείτε το τρέιλερ:



«Αμνός», μια ταινία τρόμου του Bαλντιμάρ Γιοχάνσον με τη Νούμι Ραπάς

Μια ατμοσφαιρική ταινία τρόμου και ταυτόχρονα μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία με πρωταγωνίστρια τη Νούμι Ραπάς (The Girl with the Dragon Tattoo).

Ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων που ζουν σε μια απομονωμένη φάρμα στη βόρεια Ισλανδία, αποφασίζουν να μεγαλώσουν σαν να είναι παιδί τους ένα μυστηριώδες νεογέννητο αρνάκι που βρίσκουν στο αγρόκτημά τους, χωρίς να φαντάζονται τι θα επακολουθήσει.

Η Μαρία και ο Ίνγκβαρ είναι ένα ζευγάρι Ισλανδών κτηνοτρόφων, που έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, και είναι βυθισμένοι στη θλίψη. Για να καλύψουν το συναισθηματικό κενό τους, αποφασίζουν να δώσουν την αγάπη τους σ’ ένα μικρό αρνί που εμφανίζεται μυστηριωδώς στη φάρμα τους. Αυτή τους η πράξη όμως φαίνεται πως παραβαίνει κάποιους αιώνιους νόμους της φύσης, με αποτέλεσμα να υποστούν τις συνέπειες. Μετά την αρχική ευφορία, θα διαπιστώσουν πως τα πάντα εδώ πληρώνονται, αλλά και πως η δυστυχία και οι αναποδιές στη ζωή μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους πιο κοντά.

Σκηνοθετικό ντεμπούτο του Bαλντιμάρ Γιοχάνσον, ο «Αμνός» απέσπασε το Βραβείο Πρωτοτυπία στο «Ένα κάποιο βλέμμα» του φετινού Φεστιβάλ Καννών.

Παίζουν Νούμι Ραπάς, Χίλμιρ Σνερ Γκούντνασον, Μπιορν Χλίνουρ Χάραλντσον.

Δείτε το τρέιλερ:

Μετά την Αγάπη με την Τζοάνα Σκάνλαν

Μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Βρετανίδα Mary Hussain ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό του άντρα της στην άλλη άκρη του αγγλικού καναλιού, στο Καλαί της Γαλλίας.

Επίσημη επιλογή στην εβδομάδα κριτικών του Φεστιβάλ των Καννών και Βραβείο Ερμηνείας για τη Τζοάνα Σκάνλαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

After Love

Δραματική ταινία, βρετανικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Αλίμ Καν, με τους Τζοάνα Σκάνλαν, Νάταλι Ρίτσαρντ, Νάσερ Μεμάρτζια, Ταλίντ Αρίς κ.ά.

«Ελπίδα» με τους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Aντρέα Μπριν Χόβιγκ

Η δραματική ταινία «Ελπίδα», είναι η πρόταση της Νορβηγίας για τo Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας το 2021.

Η Άνια (Άντρεα Μπριν Χόβιγκ) και ο Τόμας (Στέλαν Σκάρσγκαρντ) ζουν ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, απορροφημένοι και οι δύο στις δημιουργικές καριέρες τους. Όταν όμως η Άνια λαμβάνει μία σοκαριστική ιατρική διάγνωση, η ζωή τους διαλύεται και φέρνει στην επιφάνεια την παραμελημένη τους αγάπη. Η Άνια, μόνη με τη θλίψη και τους φόβους της συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται την πλήρη στήριξη και βοήθεια του Τόμας. Ξεκινούν και οι δύο μαζί ένα δύσκολο ταξίδι, στη διάρκεια του οποίου ανακαλύπτουν τον εαυτό τους και τον σύντροφό τους ξανά.

Ένα συγκινητικό δράμα που έχει εντυπωσιάσει τους κριτικούς σε όλον τον κόσμο, με τις άψογες ερμηνείες και την προσεγμένη σκηνοθεσία του. H πρόταση της Νορβηγίας για τo Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας το 2021.

Hope

Αισθηματικό δράμα, νορβηγικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Μαρία Σοντάλ, με τους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Aντρέα Μπριν Χόβιγκ, Έλι Μιούλερ Όσμπορν, Αλεξάντερ Μερκ Έιντεμ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Dissolved

Το μεγάλου μήκους ντεμπούτο του Θοδωρή Βουρνά. Σπονδυλωτό δράμα γύρω από τις ζωές τριών ζευγαριών σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες, τα οποία ενώνονται μέσω ενός μυστηριώδους άντρα.

«Όταν κλείνουν οι πόρτες ούτε εσύ ούτε κανείς δεν ξέρει τι γίνεται μέσα».



Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Θοδωρή Βουρνά.



Παίζουν Ευθύμης Γεωργόπουλος, Μαρία Θωμά, Χρήστος Καπενής, Γιάννης Βασιλώττος, Νίκος Μέλλος, Θαλασσινή Βοστατζόγλου, Αλέξιος Κοτσώρης, Στεφανή Καπετανίδης. Λία Τσάνα.

Δείτε το τρέιλερ:

Χαμένοι τα Χριστούγεννα

Δύο άγνωστοι εγκλωβισμένοι στα Χάιλαντς της Σκωτίας -κολλημένοι την παραμονή των Χριστουγέννων σ′ ένα σιδηροδρομικό σταθμό εν μέσω χιονοθύελλας μετά την αναχώρηση του τελευταίου τρένου- συνεργάζονται για να προσπαθήσουν να επιστρέψουν στο σπίτι εγκαίρως για τα Χριστούγεννα.

Σκηνοθεσία Ράιαν Χέντρικ.

Παίζουν Νάταλι Κλαρκ, Κένι Μπόιλ.

Δείτε το τρέιλερ:

Τραγούδα! 2

Ο Μπάστερ Μουν και οι φίλοι του πρέπει να πείσουν τον ροκ σταρ Clay Calloway να συμμετάσχει μαζί τους για το άνοιγμα μιας νέας παράστασης.

Sing! 2

Σκηνοθεσία:



Στα ελληνικά, με τις φωνές του Θέμη Γεωργαντά και του Θοδωρή Μαραντίνη



Διάρκεια: 112 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ: