Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 20 Οκτωβρίου

Με έξι ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για το αστυνομικό θρίλερ «Απόφαση Φυγής» του Παρκ Τσαν-γουκ, το δράμα του Γέρζι Σκολιμόφσκι «Εo», το ιταλικό δράμα «Για την Κιάρα», η περιπέτεια φαντασίας «Black Adam», με τον Ντουέιν Τζόνσον και η περιπέτεια κινουμένων σχεδίων «TAD: Η Σμαραγδένια Πλάκα». Επίσης, προβάλλεται, σε αποκατεστημένη έκδοση, το αριστούργημα του 1964 «Η Μεγάλη Πόλη» του σπουδαίου Σατγιαζίτ Ράι.

«Μπλακ Άνταμ»: Ο ανυπέρβλητος Ντουέιν Τζόνσον γίνεται ο αγαπημένος αντιήρωας της DC

Ο ανυπέρβλητος Ντουέιν Τζόνσον φοράει για πρώτη φορά στολή υπερήρωα και πρωταγωνιστεί ως τέλεια ενσάρκωση του αγαπημένου αντιήρωα της DC Μπλακ Άνταμ. Η πολυαναμενόμενη ταινία είναι η πρώτη κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας του συναρπαστικού και αντιφατικού χαρακτήρα. Τη σκηνοθεσία της επικής ταινίας υπογράφει ο Ζομ-Κολέτ Σέρα (Jungle Cruise).



Ο Τζόνσον έχει στο πλευρό του τους Άλντις Χοτζ (Μια Βραδιά στο Μαϊάμι…) στον ρόλο του Χόκμαν, τον Νόα Σεντίνεο (Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα) στον ρόλο του Άτομ Σμάσερ, τη Σάρα Σάχι (Sex/Life) στον ρόλο της Αντριάνα, τον Μαρουάν Κενζάρι (Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές) στον ρόλο του Ισμαήλ, την Κουιντέσα Σουίντελ (Voyagers) στον ρόλο της Σάικλον και τον Πιρς Μπρόσναν (Mamma Mia!, James Bond) στον ρόλο του Δόκτωρ Φέιτ.

Σύνοψη



Στο αρχαίο Κάντακ, ο σκλάβος Τεθ Άνταμ αποκτά θεϊκές δυνάμεις. Όταν, όμως,τις χρησιμοποιεί για εκδίκηση, καταλήγει αιχμάλωτος για 5.000 χρόνια.Όταν επιτέλους απελευθερώνεται στο σήμερα, επιστρέφειδριμύτερος γιανασυνεχίσει το σκοτεινό του έργο. Απτόητος και ανυποχώρητος, ο Μπλακ Άνταμ έρχεται αντιμέτωπος με μία ομάδα σύγχρονων ηρώων που σχηματίζουν την Κοινωνία της Δικαιοσύνης. Ο Χόκμαν, ο Δόκτωρ Φέιτ, ο Άτομ Σμάσερ και η Σάικλον θέλουν να τον οδηγήσουν πίσω στην αιώνια αιχμαλωσία.

Μπορείς να καταστρέψεις αυτόν τον κόσμο… ή μπορείς να τον σώσεις

Στην ταινία «Μπλακ Άνταμ» το παγκόσμιο ίνδαλμα Ντουέιν Τζόνσον πρωταγωνιστεί στον ομώνυμο ρόλο ως ο αγαπημένος αντιήρωας της DC, μεταφέροντας για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη τη συναρπαστική ιστορία προέλευσης του.

Σκηνοθεσία: Ζομ-ΚολέτΣέρα



Πρωταγωνιστούν: Ντουέιν Τζόνσον, Πρις Μπρόσναν, Σάρα Σάχι, Άλντις Χοτζ, Νόα Σεντίνεο, Μο Άμερ, Μαρουάν Κενζάρι, Κουιντέσα Σουίντελ, Μπόντι Σαμπόνι, Τζέιμς Κουσάτι-Μόγιερ, Ούλι Λατούκφου, Βαϊόλα Ντέιβις

Διάρκεια: 2 ώρες και 4 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Απόφαση Φυγής: Μια ιστορία αγάπης και απώλειας

Ο σπουδαίος Κορεάτης δημιουργός του Oldboy και της Υπηρέτριας, Παρκ Τσαν-γουκ, επιστρέφει στο σινεμά μετά από 6 χρόνια, με την ταινία που τιμήθηκε με Βραβείο Σκηνοθεσίας στις Κάννες και κέρδισε τις καρδιές κοινού και κριτικής στην Τελετή Έναρξης του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Ένα instant classic του 21ου αιώνα, μια στυλιζαρισμένη συνάντηση του Vertigo με την Ερωτική Επιθυμία υπό τις οδηγίες ενός από τους καλύτερους σκηνοθέτες των καιρών μας, του Παρκ Τσαν-γουκ. Αστυνομικό μυστήριο, εγκεφαλικά παιχνίδια, ενοχές και εμμονές συνθέτουν μια οπτική πανδαισία για την κατάρα του να ερωτεύεσαι.

Σύνοψη

Ο αστυνομικός ντετέκτιβ Χάε τζουν καλείται να διερευνήσει τον μυστηριώδη θάνατο ενός ορειβάτη που σκοτώθηκε πέφτοντας στο κενό ενός γκρεμού. Οι έρευνες τον οδηγούν στην γνωριμία του με την νεαρή σύζυγο του θύματος Σέο Ρέσι την οποία θα ερωτευτεί ακαριαία ενώ ο ίδιος είναι παντρεμένος σε έναν φαινομενικά αδιέξοδο γάμο.

Decision to Leave

Δραματικό αστυνομικό θρίλερ, νοτιοκορεάτικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Παρκ Τσαν-γουκ, με τους Παρκ Χάε-Ιλ, Τανγκ Γουέι, Γκο Κιούνγκ-Πιο, Κιμ Σιν γιουνγκ κ.ά.

Έτος: 2022

Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν-γουκ

Δείτε το τρέιλερ:

«Eo»: Mία οπτική της μοντέρνας Ευρώπης μέσα από τα μάτια ενός γαϊδάρου

To «Eo» σηματοδοτεί την πρώτη ταινία του Γέρζι Σκολιμόφσκι έπειτα από επτά χρόνια και ακολουθεί τα ταξίδια ενός γαϊδαράκου που γεννήθηκε σε ένα πολωνικό τσίρκο στην πολωνική και ιταλική εξοχή, βιώνοντας εξίσου τη σκληρότητα, την εκμετάλλευση και τη καλοσύνη. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από το «Au Hasard Balthazar» του Ρομπέρ Μπρεσόν.

Η ταινία ακολουθεί έναν γάιδαρο ο οποίος συναντάει στον δρόμο του καλούς και κακούς ανθρώπους, νιώθει χαρά και πόνο, και μας δίνει μία οπτική της μοντέρνας Ευρώπης μέσα από τα μάτια του.

Διάρκεια: 96 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράμα



Σκηνοθεσία: Γέρζι Σκολιμόφσκι



Ηθοποιοί: Σάντρα Ντρζιμάλσκα, Ιζαμπέλ Ιπέρ, Λορέντσο Τζουρτζόλο

Δείτε το τρέιλερ:

Για την Κιάρα

H ιταλική ταινία «Για την Κιάρα» (A Chiara) του Χονάς Καρπινιάνο έκανε πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών (Quinzaine des Realisateurs) του Φεστιβάλ Καννών, όπου και κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Europa Cinemas Label. Στη συνέχεια κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Ζυρίχης, Βραβείο Ερμηνείας για την πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια Σουάμι Ρότολο & Βραβείο Κριτικών στο Φεστιβάλ Les Arcs, Βραβείο Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Καΐρου και ήταν υποψήφια για τρία βραβεία (ανάμεσα τους και για Καλύτερη Ταινία) στα αμερικάνικα Independent Spirits Awards.

Προβλήθηκε επίσης στα Φεστιβάλ Νέας Υόρκης, Κάρλοβι Βάρι, Σεβίλλης και Μπουσάν. Η πρωταγωνίστρια Σουάμι Ρότολο ανακηρύχθηκε Breakout Star of the year από το περιοδικό Variety και πρόσφατα κέρδισε Βραβείο Ερμηνείας και στα ιταλικά David di Donatello. Αξίζει, τέλος, να σημειώσουμε ότι για την αμερικανική διανομή της ταινίας ήταν υπεύθυνη η περίφημη εταιρεία ΝΕΟΝ (Παράσιτα).

Σύνοψη

Η οικογένεια Γκουεράσιο και οι φίλοι τους συγκεντρώνονται για να γιορτάσουν τα 18α γενέθλια της Καρμέλα, της μεγαλύτερης κόρης της οικογένειας. Υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα στην εορτάζουσα και στην δεκαπεντάχρονη αδερφή της την Κιάρα, καθώς συναγωνίζονται στον χορό. Πρόκειται για ένα ευχάριστο γεγονός και η στενά δεμένη οικογένεια φαίνεται να το χαίρεται πολύ. Ωστόσο, όλα αλλάζουν την επόμενη μέρα όταν ο πατέρας εξαφανίζεται. Η Κιάρα αρχίζει να εξερευνά τι συνέβη. Καθώς φτάνει κοντά στην αλήθεια, είναι αναγκασμένη να αποφασίσει τι μέλλον θέλει για τον εαυτό της.

A Chiara

Δραματική ταινία, ιταλικής, γαλλικής και αμερικανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Τζόνας Καρπινιάνο, με τους Σουάμι Ροτόλο, Κλαούντιο Ροτόλο, Γκρέτσια Ροτόλο, Καρμέλα Φούμο, Πίο Αμάτο κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«TAD: Η Σμαραγδένια Πλάκα», μια αρχαιολογική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων

Ο ατζαμής αρχαιολόγος Ταντ επιθυμεί την αποδοχή των συναδέλφων του, αλλά η αδεξιότητά του στέκεται εμπόδιο στο όνειρό του. Όταν διαλύει κατά λάθος μια σπάνια σαρκοφάγο, απελευθερώνεται ένα ξόρκι που θέτει τη ζωή των φίλων του σε κίνδυνο. Ο Ταντ και η Σάρα θα ξεκινήσουν ένα περιπετειώδες ταξίδι που θα τους οδηγήσει μέχρι την άκρη του κόσμου για να τους σώσουν και να σταματήσουν την κατάρα της Σμαραγδένιας Πλάκας.

Tad the Lost Explorer and the Emerald Tablet (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Ενρίκε Γκάτο



Διάρκεια: 84 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ:

Μεγάλη Πόλη του Σατιατζίτ Ράι σε επανέκδοση

Σατιατζίτ Ράι βραβευμένος στην Μπερλινάλε του 1964. Η ζωή στο σπίτι αλλάζει όταν μία σύζυγος και νοικοκυρά από μια μεσοαστική και συντηρητική οικογένεια στη Καλκούτα πιάνει δουλειά ως πωλήτρια, παρά τις αντιρρήσεις των τριγύρω της.

Δείτε το τρέιλερ: