Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 23 Φεβρουαρίου

Με οκτώ ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η σκοτεινή κωμωδία του Μάρτιν ΜακΝτόνα «Τα Πνεύματα Του Ινισέριν» και η δραματική ταινία της Σάρα Πόλεϊ «Γυναικείες Κουβέντες».

Ωστόσο ας δούμε και τις οκτώ ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Τα Πνεύματα Του Ινισέριν»: Μια σκοτεινή κωμωδία του Μάρτιν ΜακΝτόνα, με τον Κόλιν Φάρελ

H ταινία «Τα Πνεύματα του Ινισέριν», σε σενάριο και σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα, με τον Κόλιν Φάρελ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, διεκδικεί μεταξύ άλλων Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, α' και β' ανδρικού ρόλου (Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Γκλίσον) και πρωτότυπου σεναρίου.

Η μακροχρόνια φιλία ανάμεσα στον Pádraic (Colin Farrell) και τον Colm (Brendan Gleeson) διαλύεται ξαφνικά όταν ο Colm αποφασίζει και βάζει απρόσμενα τέλος. Ο έκπληκτος Pádraic, με τη βοήθεια της αδελφής του Siobhán (Kerry Condon) και του νεαρού Dominic (Barry Keoghan), προσπαθεί να διορθώσει τη σχέση και αρνείται να συμφιλιωθεί με την ιδέα της απόρριψης. Όμως, αυτές οι επανειλημμένες απόπειρες εντείνουν την αρνητική στάση του φίλου του. Όταν ο απεγνωσμένος πια Colm δίνει τελεσίγραφο, η κατάσταση κλιμακώνεται με επεισοδιακό τρόπο.

The Banshees Of Inisherin



Σκηνοθεσία: Μάρτιν ΜακΝτόνα



Ηθοποιοί: Κόλιν Φάρελ, Μπρένταν Γκλίσον, Κέρι Κόντον, Μπάρρυ Κιόγκαν, Πατ Σορτ



Διάρκεια: 114 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράμα - Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:

«Γυναικείες Κουβέντες» από τη Σάρα Πόλεϊ

Το 2010, οι γυναίκες μιας απομονωμένης θρησκευτικής κοινότητας παλεύουν να συμβιβάσουν την πραγματικότητά τους με την πίστη τους. Παρόλο που πολλές διαφωνούν μεταξύ τους σε βασικά πράγματα, πρέπει να αποφασίσουν πώς θα μπορούσαν να προχωρήσουν μαζί, για να χτίσουν έναν καλύτερο κόσμο για τις ίδιες και τα παιδιά τους.

Women Talking

Δραματική ταινία, αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Σάρα Πόλεϊ, με τους Ρούνι Μάρα, Κλερ Φόι, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούντι Αϊβι, Έμιλι Μίτσελ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Πιο Όμορφο Αγόρι του Κόσμου»: Μια ταινία για τον πρώην έφηβο σταρ Μπιορν Άντρεσεν και τις ζοφερές αναμνήσεις του

Ο Λουκίνο Βισκόντι, έπειτα από μαραθώνιο κάστινγκ σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανακαλύπτει στη Στοκχόλμη τον δεκαπεντάχρονο Μπγιερν Άντρεσεν, ιδανική φιγούρα για να ενσαρκώσει τον «Τάτζιο» στον «Θάνατο στη Βενετία». Γυρίζει την ταινία και ανακηρύσσει τον μικρό Σουηδό ως «το πιο όμορφο αγόρι του κόσμου». 50 χρόνια μετά, ο Μπγιερν, ξαναζεί την ταραγμένη παιδική του ηλικία αλλά και τις απίστευτες περιπέτειες που βίωσε μετά τα γυρίσματα στην υπόλοιπη ζωή του, σε μια τελευταία προσπάθεια να ξορκίσει τους δαίμονες που τον κατατρέχουν. Παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ Σάντανς, στις τελικές υποψηφιότητες καλύτερου ντοκιμαντέρ της χρονιάς στα βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Σκηνοθετική επιμέλεια και μοντάζ ελληνικού τρέιλερ, Βαγγέλης Κατσιγιάννης.

The Most Beautiful Boy in the World

Ντοκιμαντέρ, σουηδικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Κριστίνα Λίνστρομ και Κρίστιαν Πέτρι.

Δείτε το βίντεο:

Μικρή μου Σολάνζ της Αξέλ Ροπέρ

Γαλλική ιστορία απότομης ενηλικίωσης. H Σολάνζ είναι 13 χρόνων, περίεργη για τα πάντα και γεμάτη ζωή, αν και υπερβολικά συναισθηματική. Λατρεύει τους γονείς της κι όταν αυτοί αρχίζουν να απομακρύνονται και να τσακώνονται, το ενδεχόμενο ενός διαζυγίου τη συγκλονίζει και ο κόσμος της αρχίζει να καταρρέει… Για να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη, θα παλέψει και θα υποφέρει.

Η ταινία «Μικρή μου Σολάνζ» προβλήθηκε στο Επίσημο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ του Λοκάρνο και του Φεστιβάλ του Μονάχου, ενώ απέσπασε το Βραβείο Jean Vigo.

Petite Solange

Δραματική ταινία, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Αξέλ Ροπέρ, με τους Τζέιντ Σπρίνγκερ, Λέα Ντρικέρ, Φιλίπ Κατρίν, Κλοέ Άστορ, Γκρεγκόρ Μοντανά κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Missing»: Μια συναρπαστική ταινία μυστηρίου των Γουίλ Μέρικ και Νικ Τζόνσον

Από τους δημιουργούς της ταινίας «Searching», η νέα ταινία «Missing» είναι μια ιστορία μυστηρίου όπου κανείς αναρωτιέται πόσο καλά γνωρίζει ακόμη και τους πιο κοντινούς του ανθρώπους.

Όταν η μητέρα της Τζουν (Storm Reed) εξαφανίζεται ενώ κάνει διακοπές με το νέο της αγόρι, η Τζουν την αναζητά παντού. Εγκλωβισμένη μίλια μακριά στο Λος Άντζελες και με τις προσπάθειές της να παρεμποδίζονται από τη διεθνή γραφειοκρατία, χρησιμοποιεί όλη την τελευταία τεχνολογία που έχει στα χέρια της για να καταφέρει να τη βρει πριν είναι πολύ αργά.

Καθώς σκάβει βαθύτερα, τα ψηφιακά στοιχεία δημιουργούν περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις. Όταν η Τζουν ξετυλίγει του κουβάρι των μυστικών που κουβαλούσε η μαμά της, ανακαλύπτει ότι ποτέ δεν την ήξερε πραγματικά.

Missing

Θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Γουίλ Μέρικ και Νικ Τζόνσον, με τους Στορμ Ράιντ, Χοακίμ ντε Αλμέιντα, Κεν Λιούνγκ, Εϊμι Λάντεκερ, Ντάνειλ Χένεϊ κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Το Παιχνίδι των 100 Κεριών

Νεοζηλανδική ανθολογία τρόμου, παραγωγής του 2020, την οποία υπογράφουν επτά σκηνοθέτες - όσα και τα θανάσιμα αμαρτήματα.

Τις 7 ιστορίες σκηνοθέτησαν οι Victor Català, Brian Deane, Oliver Lee Garland, Tony Morales, Nicholas Peterson, Daniel Rübesam και Christopher West, με τον Guillermo Lockhart (Voces Anónimas) να αναλαμβάνει να τις δέσει γύρω από το… παιχνίδι των 100 κεριών.

Ανάμεσα στους ηθοποιούς που πρωταγωνιστούν στις ιστορίες βρίσκουμε την Amy Smart (The Butterfly Effect, Mirrors), τον Doug Jones (The Shape of Water, Pan’s Labyrinth), τον George Blagden (Les Misérables, Vikings) και τον Donncha Crowley (The Green Knight, Gretel & Hansel).

Μια παρέα φίλων θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους φόβους τους με ένα τρομακτικό παιχνίδι. Θα πρέπει να κάτσουν σε έναν κύκλο φτιαγμένο από 100 κεριά, να παίρνουν ένα και να λένε τη δική τους τρομακτική ιστορία. Με κάθε ιστορία, με κάθε κερί, περίεργα φαινόμενα αρχίσουν να συμβαίνουν. Αισθάνονται παρουσίες γύρω τους, όμως κανείς δεν πρέπει να φύγει γιατί μια τρομακτική κατάρα θα πέσει πάνω τους…

The 100 Candles Games

Σκηνοθεσία: Νίκολας Ονέτι, Ολιβερ Λι Γκάρλαντ, Τόνι Μοράλες, Κρίστοφερ Ουέστ, Γκιγιέρμο Λοκχαρτ,



Πρωταγωνιστούν: Μάγκι Μπράβι, Εϊμι Σμαρτ, Αμπάρο Ασπίνολα, Κλάρα Κοβατσικ, Αγκουστίν Ολσέζε, Λουζ Σαμπανέ.

Διάρκεια: 100′

Χώρες παραγωγής: Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή

Έτος παραγωγής: 2020

Δείτε το τρέιλερ:

«Θολή Γραμμή»: Μια ταινία του Μένιου Καραγιάννη με τον Όμηρο Πουλάκη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη

Kάποιος είπε ότι έρωτας είναι η τέχνη του να φεύγεις. Η ταινία «Θολή Γραμμή» παρακολουθεί τη σχέση ενός ζευγαριού, που τους ενώνει η επιθυμία να είναι μαζί και η ανάγκη να φύγουν, να χαθούν.

Ξεκινούν ένα ταξίδι όπου δύσκολα ξεχωρίζεις το όνειρο από την πραγματικότητα, βαδίζοντας πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί, σε μια θολή γραμμή, όπου όλα είναι πιθανά. Η «Θολή Γραμμή» αλλάζει χώρους, διαθέσεις, μουσική και ένταση ανάλογα με την εικόνα που βλέπουμε, σε έναν σχετικά ενιαίο τόνο που προσπαθεί να συντονιστεί με την (ψυχαναλυτική) κοινή εμπειρία όλων όσων κάποια στιγμή υπήρξαν έστω και για λίγο μαζί με κάποιον άλλον και όσων κάποια στιγμή θέλησαν να φύγουν από εκεί που ήταν «σπίτι» τους.

Οι εικόνες ενώνονται συνειρμικά, σε ένα ταξίδι ονειρικό. Η σχέση ενός ζευγαριού, η επιθυμία τους να είναι μαζί, η δυσκολία. Φεύγουν, δραπετεύουν από μια πραγματικότητα που τους πνίγει, για να έρθουν πιο κοντά, αλλά το κοντά τους απομακρύνει. Βρίσκονται σε μέρη άγνωστα, συγκρούονται, ερωτεύονται. Μια πορεία σε ένα τεντωμένο σχοινί, σε μια θολή γραμμή.

Υπόθεση

Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι προσπαθούν να βρουν «τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», σε μια εικονογράφηση που προσπαθεί να αποτυπώσει τον κατακερματισμό των σκέψεων, των αισθήσεων, των αντιθέσεων και των συνθέσεων που φέρνουν δυο ανθρώπους από μακριά… πιο κοντά.

Οι συναντήσεις τους και οι μοναχικές τους στιγμές, λόγια που δεν ολοκληρώνονται και άλλα που εκστομίζονται σαν απλή πρόζα, θυμοί και αγάπες, καθημερινότητες και μνήμες, τραγούδια και α καπέλα ρίμες, όλα μοιάζουν σαν σκηνές από μια σχέση που δεν τη βλέπουμε ποτέ ολόκληρη, παρά μόνο κομματιασμένη, στις κρίσεις της και στις ήρεμες στιγμές της, στο τέλος της ή τελικά στην αρχή της.

Περνώντας (πιο) οριστικά στη μυθοπλασία, μετά από μια μακρά, ακριβή στο βλέμμα και την παρατήρηση περίοδο τεκμηρίωσης, ο Μένιος Καραγιάννης («Σκάπετα», «Το Άλογο που Είμαι», «Η Μουσική των Πραγμάτων») καταπιάνεται με μια αφήγηση που προσπαθεί να ακυρώσει και την ίδια της την έννοια της κατασκευής αλλά και της πραγματικότητας που μπορεί τελικά να μη συμβαίνει ή να μην έχει συμβεί ποτέ, παρά μόνο μέσα στο ανθρώπινο μυαλό.

Τα ψήγματα της «αλήθειας» που κρύβει όμως αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φαντασία (ή μάλλον καλύτερα το φαντασιακό) δεν είναι αρκετά για να νετάρουν ούτε στο ελάχιστο την τελικά κυριολεκτικά θολή γραμμή που σχεδιάζει σε λευκό καμβά ο Μένιος Καραγιάννης μέχρι και το φινάλε.

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Μένιος Καραγιάννης



Ηθοποιοί: Ηλιάνα Μαυρομάτη, Όμηρος Πουλάκης, Αγγελίνα Ρήγα, Αλέξης Κροκιδάς.



Δείτε το τρέιλερ:

Αργοναύτες: Η Οργή Του Ποσειδώνα (Μεταγ.)

Animation με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Η ζωή κυλάει ειρηνικά στον Γιόλκο, ένα όμορφο και ακμάζον λιμάνι της αρχαίας Ελλάδας, όταν ο πληθυσμός απειλείται από την οργή του Ποσειδώνα. Ένα νεαρό περιπετειώδες ποντίκι και η γάτα που την υιοθέτησε θα βοηθήσουν άθελά τους τον γέρο Ιάσωνα και τους Αργοναύτες του στην προσπάθειά τους να σώσουν την πόλη. Αλλά πολύ περισσότερο από ένα χέρι βοήθειας, η επιχείρηση θα τους φέρει τελικά να αντιμετωπίσουν τα πιο επικίνδυνα μυθικά πλάσματα της μυθολογίας και να ξεπεράσουν όλους τους κινδύνους για αυτά.

Argonuts



Σκηνοθεσία: Νταβίντ Αλό, Έρικ Τοστί, Ζαν-Φρανσουά Τοστί

Διάρκεια: 95 λεπτά

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ: