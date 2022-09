Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 8 Σεπτεμβρίου

Με επτά νέες ταινίες και τρεις επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν οι ταινίες «Όλα Πήγαν Καλά» του Φρανσουά Οζόν, με τη Σοφί Μαρσό και «Νεαροί Εραστές», με την Φανί Αρντάν, ενώ προβάλλεται και το ρομαντικό δράμα «Εισιτήριο για τον Παράδεισο», με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Η επανέκδοση των ταινιών «Μοναχική Σύζυγος» του Σατγιαζίτ Ράι και "Ριφιφί" του Ζιλ Ντασέν αποτελούν μία εξαιρετική επιλογή για τους σινεφίλ.

«Εισιτήριο Για Τον Παράδεισο» με την Τζούλια Ρόμπερτς και τον Τζορτζ Κλούνεϊ

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς βγάζουν ένα «Εισιτήριο για τον Παράδεισο»!



Οι δύο πρωταγωνιστές επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη στον ρόλο δύο πρώην ερωτικών συντρόφων, που αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.



Μια ρομαντική κομεντί για τις γλυκές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, σε σκηνοθεσία Ολ Πάρκερ (Mamma Mia! Here We Go Again) και σενάριο του ίδιου και του Ντάνιελ Πίπσκι.

Ηθοποιοί: Τζούλια Ρόμπερτς, Τζορτζ Κλούνεϊ, Κέιτλιν Ντέβερ, Μπίλι Λουρντ, Μαξίμ Μπουτιέ, Λούκας Μπράβο.

Δείτε το τρέιλερ:

Νεαροί Εραστές: Μια δραματική ταινία για την ολοκληρωτική απόλαυση της ζωής, με την υπέροχη Φανί Αρντάν

Ένα σύγχρονο δράμα της Καρίν Ταρντιέ, με συναισθηματική χροιά για την ολοκληρωτική απόλαυση της ζωής κόντρα στις κοινωνικές προκαταλήψεις, με πρωταγωνίστρια μια λαμπερή, καλύτερη από ποτέ Φανί Αρντάν (La Belle Epoque).

Η κομψή, συνταξιούχος αρχιτέκτονας Σόνα, συναντιέται με τον Πιερ, έναν παντρεμένο γιατρό γύρω στα 40, ο οποίος της είχε κάνει αρχικά εντύπωση σε μια σύντομη συνάντησή τους προ 15 ετών. Υπάρχει αμοιβαία έλξη και ξεκινούν έναν παθιασμένο δεσμό. Ενώ η οικογενειακή ζωή του Πιερ σύντομα ανατρέπεται – με τη γυναίκα του να δυσπιστεί για τη διαφορά ηλικίας – η Σόνα παλεύει με αισθήματα που πίστευε ότι ανήκαν οριστικά στο παρελθόν και την υπόσχεση του τι μπορεί να απομείνει...

Les Jeunes Amants

Σκηνοθεσία: Καρίν Ταρντιέ

Παίζουν οι Φανί Αρντάν,Μελβίλ Πουπό, Σεσίλ ντε Φρανς.

Δείτε το τρέιλερ:

«Όλα πήγαν καλά»: Η νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν με τον Αντρέ Ρισολιέ και τη Σοφί Μαρσό

Στην ηλικία των 85 χρόνων ο πατέρας της Εμμανουέλ μπαίνει στο νοσοκομείο έπειτα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Οταν «ξυπνάει», αυτός ο δυναμικός και γεμάτος ενδιαφέροντα και αγάπη για την ζωή άνθρωπος, που εξαρτάται πλέον από άλλους ζητάει από την κόρη του να τον βοηθήσει να πεθάνει.

Η νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν «Όλα πήγαν καλά» με τους Σοφί Μαρσό, Αντρέ Ντισολιέ, Ζεραλντίν Παϊλάς, Χάνα Σιγκούλα, είναι μια ιστορία για την ευθανασία, τη ζωή και τον θάνατο.

Πρωταγωνιστούν: Σοφί Μαρσό, Αντρέ Ντισολιέ, Ζεραλντίν Παϊλάς.



Διάρκεια: 113 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Εγκλήματα του Μέλλοντος» του Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ

Καθώς τα ανθρώπινα είδη προσαρμόζονται σε ένα συνθετικό περιβάλλον, το σώμα υποβάλλεται σε νέες μεταμορφώσεις και μεταλλάξεις. Ο Saul ένας διάσημος performer, μαζί με την παρτενέρ του Caprice, προβάλλει δημόσια την μεταμόρφωση των οργάνων του σε avant garde παραστάσεις. Η Timlin μια αστυνομική ερευνήτρια, παρακολουθεί εμμονικά τις κινήσεις τους όταν μια μυστηριώδης ομάδα αποκαλύπτεται. Η αποστολή τους, να χρησιμοποιήσουν την φήμη του Saul προς την επόμενη φάση την ανθρώπινης εξέλιξης.

Crimes of the Future

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ



Ηθοποιοί: Βίγκο Μόρτενσεν, Λέα Σεϊντού, Κρίστεν Στιούαρτ, Σκοτ Σπίντμαν, Ντον Μακκέλαρ, Γιώργος Πυρπασόπουλος, Τανάια Μπέιτι, Νάντια Λιτς, Λίχι Κορνόφσκι, Ντενίς Καπέτσα.



Διάρκεια: 107 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράμα



Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Τυφλός που δεν Ήθελε να Δει τον Τιτανικό» σε σενάριο και σκηνοθεσία Τέμου Νίκι

Ένα απαράμιλλο επίτευγμα κινηματογράφησης που δίνει άλλη έννοια στην ταινία δράσης, μια περιπέτεια γυρισμένη από τη σκοπιά ενός τυφλού ανθρώπου με πείσμα ικανό να αλλάξει τη μοίρα του δικού του Τιτανικού, να προσπεράσει τα παγόβουνα και να οδηγηθεί στη λύτρωση, πλάι στη δική του αγαπημένη.

Σύνοψη

Ο Γιάκο είναι τυφλός και ανάπηρος, προσκολλημένος στο αμαξίδιό του. Είναι ερωτευμένος με τη Σίρπα. Καθώς μένουν σε διαφορετικά μέρη, δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, αλλά βρίσκονται κάθε μέρα χρησιμοποιώντας τα κινητά τους. Όταν η Σίρπα ταράζεται από κάποια σοκαριστικά νέα, ο Γιάκο αποφασίζει κατευθείαν να πάει να τη βρει, παρά την κατάστασή του. Χρειάζεται απλώς τη βοήθεια πέντε αγνώστων σε συγκεκριμένα σημεία της διαδρομής, ανάμεσα στον ίδιο και σε εκείνη. Τι μπορεί να πάει στραβά;

“Μην ξεχνάς ποτέ να ονειρεύεσαι, αυτό είναι το θεμέλιο. Τίποτα δεν θα συμβεί αν δεν τολμήσεις να ονειρευτείς. Και μην αναβάλλεις κάτι για αργότερα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Η ζωή είναι εδώ και τώρα”. –Πέτρι Ποϊκολάινεν

Πρωταγωνιστούν: Πέτρι Ποϊκολάινεν, Μαριάννα Μαϊγιάλα, Σαμούλι Γιάσκιο, Μάτι Όνισμα

Διάρκεια: 82′

Χώρα: Φινλανδία

Έτος Παραγωγής: 2021

Δείτε το τρέιλερ:

Χάρηκα που Σας Γνώρισα: Μια κωμωδία από τον Αντονίν Περετζάτκο

Ο Πολ, ένας 45χρονος εισοδηματίας, ερωτεύεται την Άβα, μια νεαρή υπάλληλο του μετρό. Αποφασίζει να την παντρευτεί, αλλά η μητέρα του έχει διαφορετική άποψη επί του θέματος και προσλαμβάνει έναν ντετέκτιβ για να αποδείξει ότι η Άβα απατά τον γιο της.

Υπόθεση

Ένας γόνος παλαιάς αριστοκρατικής γαλλικής οικογένειας, που έκανε την περιουσία της νομίμως αλλά αήθως, ερωτεύεται μια φτωχή κοπέλα, ταμία στα εκδοτήρια εισιτηρίων του μετρό. Η αυταρχική μητέρα του φρίττει με την απόφαση του γιου της και κάνει ό, τι μπορεί για να τού αλλάξει τη γνώμη, αλλά μάταια, διότι εκείνος αγαπάει τη μικρή, ενώ το παιδί τους θα κληρονομήσει τον τίτλο και τα πλούτη της φαμίλιας…

Δείτε το τρέιλερ:

Η DC Λεγεώνα από τα Σούπερ-Κατοικίδια

Όταν ο Σούπερμαν απάγεται, ο Κρίπτο, το πιστό σκυλί του, αναλαμβάνει δράση. Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος, είναι αχώριστος φίλος με τον Σούπερμαν. Μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι ενάντια στο έγκλημα στην πολύπαθη Μητρόπολη. Όταν ο Σούπερμαν και η Τζάστις Λιγκ πέφτουν θύματα απαγωγής, ο Κρύπτο πρέπει να πείσει μία αγέλη αδέσποτων – το κυνηγόσκυλο Έις, τη γουρουνίτσα Πί-Μπι, τη χελώνα Μέρτον και τον σκίουρο Τσιπ- να επιστρατεύσουν τις νεοαποκτηθείσες υπερδυνάμεις τους για να τον βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη αποστολή διάσωσης των σούπερ ηρώων.

Δείτε το τρέιλερ:

«Σπιρτόκουτο»: Η ταινία – σοκ του Γιάννη Οικονομίδη που άλλαξε το σύγχρονο ελληνικό σινεμά

Eίκοσι χρόνια, έπειτα από την 1η επίσημη προβολή της πρώτης μεγάλου μήκους ταινία του Γιάννη Οικονομίδη στο 43ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το 2002, έχουμε την χαρά να απολαύσουμε εκ νέου το «Σπιρτόκουτο», την ταινία – σοκ του Γιάννη Οικονομίδη που άλλαξε και επαναπροσδιόρισε τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.



Μια μέρα, εν μέσω καύσωνα, το σπίτι του Δημήτρη, ενός μικρομεσαίου 50άρη οικογενειάρχη, κάπου στον Κορυδαλλό, μετατρέπεται σε πεδίο μάχης! Όλα τα μέλη της οικογένειας ξεσπούν ο ένας στον άλλον με απίστευτη λεκτική βία και αποκαλύψεις για πάθη, ζήλειες και επαγγελματικές διαφωνίες. Μέχρι που μια απρόοπτη εξομολόγηση τινάζει τα πάντα στον αέρα.



Παίζουν οι: Ερρίκος Λίτσης, Ελένη Κοκκίδου, Κώστας Ξυκομηνός, Γιάννης Βουλγαράκης, Σταύρος Γιαγκούλης, Αγγελική Παπούλια, Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Ιωάννα Ιβανούδη.

Δείτε το τρέιλερ:

Ριφιφί, του Ζυλ Ντασσέν

Η Μοναχική Σύζυγος

Δείτε το τρέιλερ: