Metaslash – Μία ελληνική ταινία τρόμου για τους κινδύνους του ίντερνετ

Σε μόλις 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα αποδίδει γλαφυρά η ελληνική ταινία μικρού μήκους Met@slash τους κινδύνους, που ελλοχεύουν στο ίντερνετ ακόμα και στην πιο αθώα ηλεκτρονική περιήγηση.Μια πολύ μικρή ιστορία, που εξελίσσεται το βράδυ μιας Παρασκευής, όπου ένας έφηβος βρίσκεται μόνος στο σπίτι και «σερφάρει» στον παγκόσμιο ιστό. Εκεί παραμονεύει ένας δολοφόνος, τον οποίο δεν έχει καταφέρει να συλλάβει ακόμα η αστυνομία. Άραγε, το αγόρι θα επιβιώσει ή θα πέσει θύμα του μανιακού δολοφόνου;Με πολύ απλή κι ευφυέστατη κινηματογραφική γραφή με μόνο μια γραμμή διαλόγου πραγματεύεται το φιλμάκι αυτό το θέμα της ανεύρεσης μιας τοποθεσίας μέσω του κινητού τηλεφώνου. Αυτή η τεχνολογία βρίσκεται ήδη στη διάθεση του κάθε χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και έχει εισέλθει στην καθημερινότητα των «πλοηγών» του διαδικτύου.Η απλή πλοκή της ταινίας προειδοποιεί απλώς το κοινό για τους συγκεκριμένους κίνδυνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο, αλλά αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί μια ταινία με πολύ απλά υλικά και η οποία μπορεί να βάζει τον θεατή σε σκέψη και προβληματισμό.Ο κύριος χαρακτήρας είναι ένα αγόρι, το οποίο έχει κοινοποιήσει την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου του, στο διαδίκτυο, αγνοώντας το τι θα μπορεί να προκύψει από τη δημοσιοποίηση.Πέρα από το σημαντικό μήνυμα που περνάει στο κοινό του, τo Met@slash δημιουργεί και έναν αυτοαναφορικό τόνο ως προς το είδος των ταινιών τρόμου μέσα από μία πληθώρα αναφορών σε άλλες ταινίες του είδους που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της ταινίας. Η παρακολούθηση της ταινίας δημιουργεί μια διαδραστική σχέση με το κοινό, αφού οι θεατές μπορούν να εντοπίσουν πάνω από 50 αναφορές σε διάσημες ταινίες τρόμου όπως η Λάμψη, Παρασκευή και 13, Halloween κ.α.!Στην ταινία συμμετέχει ο Αμερικάνος ηθοποιός Nathan Baesel, ο οποίος είναι γνωστός από την ταινία τρόμου Behind the Mask: The Riseof Leslie Vernon, μία από τις πιο σημαντικές σύγχρονες ταινίες slasher. Τη σκηνοθεσία και παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Σωτήρης Πετρίδης και ο Δημήτρης Τσακαλέας.