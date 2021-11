Ο Μελ Γκίμπσον ανήγγειλε ότι θα σκηνοθετήσει νέα ταινία της σειράς «Φονικό Όπλο»

Ο Μελ Γκίμπσον ανακοίνωσε μια ολοκαίνουργια ταινία Lethal Weapon (Φονικό Όπλο) σε εκδήλωση θαυμαστών στο Λονδίνο.



Η εκδήλωση, με τίτλο «An Experience with Mel Gibson» πραγματοποιήθηκε στο Intercontinental London - The 02 το περασμένο Σάββατο και κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Γκίμπσον είπε: «Ο άνθρωπος που σκηνοθέτησε όλες τις ταινίες της σειράς "Φονικό Όπλο" ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, ήταν σπουδαίος τύπος.



Εξέλισσε το σενάριο και τα προχωρούσε πολύ με αυτό. Και μου είπε μια μέρα: “ Άκου, παιδί μου, αν πεθάνω θα το κάνεις εσύ”. Και του είπα: “ Τι είναι αυτά που λες”. Τελικά πέθανε”».



Ο Ντόνερ πέθανε τον Ιούλιο, σε ηλικία 91 ετών. Είχε σκηνοθετήσει τον Μελ Γκίμπσον και τον συμπρωταγωνιστή του, Ντάνι Γκλόβερ και στις τέσσερις ταινίες «Φονικό Όπλο», από το 1987 έως το 1998.



Ο ηθοποιός, ο οποίος σκηνοθέτησε τις ταινίες «The Passion of the Christ», «Apocalypto» και «Hacksaw Ridge» δεν αποκάλυψε αν θα επαναλάβει τον ρόλο του Μάρτιν Ριγκς, ή αν ο Γκλόβερ θα επιστρέψει ως ο συνάδελφός του αστυνομικός, Ρότζερ Μέρτο.



Η επιλογή να συμμετάσχει ο Μελ Γκίμπσον σε επερχόμενη σειρά prequel του Τζον Γουίκ, αντιμετωπίστηκε πρόσφατα αρνητικά.



Οι θαυμαστές ήταν δυσαρεστημένοι λόγω των πολλών καταγγελιών εναντίον του ηθοποιού-σκηνοθέτη για ρατσιστικά, αντισημιτικά και ομοφοβικά σχόλια στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ