Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ συμβούλεψε τον Μάικλ Μπέι να σταματήσει στις τρεις ταινίες Transformers

Ο σκηνοθέτης Μάικλ Μπέι (Michael Bay) λέει ότι πήγε ενάντια στις επιθυμίες του εκτελεστικού παραγωγού του Transformers, Στίβεν Σπίλμπεργκ, όταν αποφάσισε να σκηνοθετήσει περισσότερες από τρεις ταινίες της σειράς.



Ο Μπέι, σκηνοθέτησε τις τρεις πρώτες ταινίες Transformers - Transformers (2007), Transformers: Revenge of the Fallen (2009) και Transformers: Dark of the Moon (2011) - και συνέχισε σκηνοθετώντας άλλες δύο και συμμετείχε στην παραγωγή και σε επόμενες ταινίες της σειράς.



Μιλώντας στην Unilad UK για την τελευταία του ταινία, Ambulance, ο Μπέι είπε ότι ο Σπίλμπεργκ τον συμβούλεψε κάποτε να εγκαταλείψει το franchise των Transformers μετά την ολοκλήρωση της τριλογίας, αλλά απέρριψε τη συμβουλή του.



«Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ είπε: "Σταμάτα στις τρεις". Και είπα ότι θα σταματήσω. Το στούντιο με παρακάλεσε να κάνω και μία τέταρτη.... Και μετά είπα ότι θα σταματήσω εδώ. Και αυτοί με παρακάλεσε ξανά. Έπρεπε να σταματήσω. [Αλλά] ήταν διασκεδαστικό να το κάνω», δήλωσε ο σκηνοθέτης.



Αναλογιζόμενος την ταινία Transformers του 2007, ο Μπέι είπε: «Η πρώτη ήταν τρομακτική» και εξήγησε ότι «ήταν μία τεχνολογία που δεν ξέραμε αν θα λειτουργούσε και μετά έγινε πολύ επιτυχημένη».



Και πρόσθεσε: «Ήταν η πρώτη φορά που τα ψηφιακά εφέ ήταν τόσο ανακλαστικά, έτσι άνοιξε πολλούς νέους δρόμους. Ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία. Κέρδισε περισσότερα από 709 εκατομμύρια δολάρια, είναι πολλά εισιτήρια για κινηματογράφο και πολλοί άνθρωποι που το έχουν δει».



Παρά το μέγεθος του franchise των Transformers, ο Μπέι είπε: «Είμαι παθιασμένος με οποιαδήποτε ταινία κάνω, από το "Pain & Gain" έως το "13 Ώρες". Μου αρέσει να πηγαίνω από το μεγάλο στο μικρό, θέλω να φεύγω από το ίδιο πράγμα».



Συνολικά, ο Μπέι έχει σκηνοθετήσει πέντε ταινίες Transformers, με πιο πρόσφατη αυτή του 2017 με τίτλο «Transformers: The Last Knight». Μετά το «The Last Night», ο Μπέι μετακόμισε σε ρόλο παραγωγού για το Bumblebee του 2018 και την τελευταία ταινία Transformers, «Rise of the Beasts», η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2023.