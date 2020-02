Ολική ανατροπή στα Όσκαρ

Η 92η απονομή των βραβείων Όσκαρ ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας να πηγαίνει στο φιλμ «Παράσιτα» (Parasite), που απέσπασε συνολικά τέσσερα βραβεία, γράφοντας ιστορία. Τα «Παράσιτα» είναι το πρώτο ξενόγλωσσο φιλμ που κερδίζει την κορυφαία κατηγορία στην 92χρονη ιστορία των βραβείων. O Χοακίν Φίνιξ κέρδισε το βραβείο του Α' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο «Joker» και η Ρενέ Ζελβέγκερ το βραβείο Α' Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy». Ακόμα η ταινία «1917» του Σαμ Μέντες απέσπασε 3 Όσκαρ, ενώ το φιλμ του Ταραντίνο «Κάποτε στο… Χόλιγουντ» αποχώρησε με δύο βραβεία (β΄ ανδρικού ρόλου για τον Μπραντ Πιτ και καλλιτεχνικής διεύθυνσης).

Η νίκη των «Παρασίτων» αποτελεί και μία -κατά έναν τρόπο- απάντηση της Ακαδημίας σε όσα της προσάπτουν τα τελευταία χρόνια για την εκπροσώπηση της πολυπολιτισμικότητας, αλλά και του παγκοσμιοποιημένου, διαφυλετικού κινηματογράφου στους κόλπους της. Ο Μπονγκ Τζουν-χο είναι ο δεύτερος σκηνοθέτης που κερδίζει το Όσκαρ σκηνοθεσίας για ένα μη αγγλόφωνο φιλμ μετά τον Αλφόνσο Κουαρόν για το «Ρόμα». Στην ιστορία των Όσκαρ, 27 σκηνοθέτες έχουν διεκδικήσει το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας για 32 μη αγγλόφωνες ταινίες. Είναι επίσης ο δεύτερος Ασιάτης σκηνοθέτης που το κερδίζει μετά τον Ανγκ Λι, ο οποίος το πήρε το 2006 για το «Μυστικό του Brokeback Mountain» και το 2013 για τη «Ζωή του Πι».





«Είμαι πολύ χαρούμενος που παίρνω το πρώτο βραβείο με τη νέα ονομασία, χειροκροτώ τη νέα κατεύθυνση που αυτή η αλλαγή συμβολίζει. Θέλω να χειροκροτήσετε τους ηθοποιούς μου, που είναι όλοι εδώ απόψε. Και τώρα είμαι έτοιμος να πάμε για ποτά» είπε ο Μπονγκ Τζουν-χο παίρνοντας το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας (όπως μετονομάστηκε η κατηγορία της ξενόγλωσσης ταινίας), ενώ η αίθουσα δονούνταν από τα χειροκροτήματα - σημάδι της τεράστιας απήχησης που είχαν τα «Παράσιτα» στους ψηφοφόρους της Ακαδημίας. Λίγο αργότερα, ο Νοτιοκορεάτης δημιουργός κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας αναγνωρίζοντας την επιρροή στο έργο του κάθε συνυποψηφίου του σκηνοθέτη -ιδίως του Μάρτιν Σκορσέζε-, για τον οποίο προέκυψε και η πιο συγκινητική στιγμή όλης της τελετής με σύσσωμο το Dolby Theatre όρθιο να επευφημεί «Μπράβο!».

Ο Χοακίν Φίνιξ έκανε μια ομιλία με κοινωνικό πρόσωπο, μίλησε για τον ρατσισμό, τα δικαιώματα των ζώων, την ανισότητα.

Μίλησε φυσικά για το περιβάλλον, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε τις πρώτες ύλες, και υπογράμμισε ότι πρέπει να επιστρατεύουμε την κατανόηση και την αγάπη για να γίνονται οι αλλαγές ευκολότερες για όλους. Δήλωσε ευγνώμων που του δόθηκαν δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και επισήμανε ότι ο δρόμος προς την εξιλέωση πρέπει να είναι κοινός. Δακρυσμένος, αναφέρθηκε στον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Ρίβερ Φίνιξ, που έφυγε από τη ζωή σε μικρή ηλικία από ναρκωτικά.

Η 92η τελετή των βραβείων Όσκαρ, των κορυφαίων τιμητικών διακρίσεων του αμερικανικού κινηματογράφου, άρχισε το βράδυ της Κυριακής (τα ξημερώματα της Δευτέρας ώρα Ελλάδας) με μια εκκεντρική ερμηνεία της Τζανέλ Μονέ, τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, με Τζόκερ να χορεύουν στους ρυθμούς ενός τραγουδιού από το φιλμ «Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful day in the neighborhood).

Η βραδιά πάντως άνοιξε με το βραβείο Β΄ ανδρικού ρόλου, το οποίο κέρδισε ο 56χρονος Μπραντ Πιτ -είναι το πρώτο του αγαλματίδιο για ρόλο στη μεγάλη οθόνη, έχει πάντως κερδίσει ένα ως παραγωγός το 2014- για την ερμηνεία του στο φιλμ «Κάποτε στο Χόλιγουντ» (Once Upon a Time in Hollywood) του Κουέντιν Ταραντίνο.

Ο Μπράντ Πιτ ευχαρίστησε τον Κουέντιν Ταραντίνο για την ταινία που έκανε, ενώ αναφέρθηκε στον φίλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Κάποτε… στο Χόλιγουντ».

Ολοκληρώνοντας τον λόγο του στην πρώτη του απονομή χρυσού αγαλματιδίου, αναφέρθηκε στα παιδιά του, τονίζοντας πως τα λατρεύει και κάνει τα πάντα γι’ αυτά.

Ακόμα η παραγωγή του στούντιο Pixar (Ντίσνεϊ) «Η Ιστορία των Παιχνιδιών 4» (Toy Story 4) απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας animation, όπως εξάλλου και η τρίτη της σειράς το 2011. Αυτό είναι το δέκατο Όσκαρ το οποίο αποσπά το στούντιο Πίξαρ αφότου δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη κατηγορία, το 2002.

Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου στον Brad Pitt για την ταινία «Κάποτε στο Χόλιγουντ».

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων στο «Toy Story 4»

Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων στο «Hair Love»

Πρωτότυπο Σενάριο στους Μπονγκ Τζουν-χο και Χαν Τζιν-Γουόν για την ταινία «Παράσιτα»

Διασκευασμένο Σενάριο στον Τάικα Γουαϊτίτι και το «Jojo Rabbit»

Όσκαρ για Ταινία Μικρού Μήκους: «The Neighbor’s Window»

Όσκαρ για Καλλιτεχνική Διεύθυνση: «Once Upon a Time in Hollywood»

Όσκαρ για καλύτερα κουστούμια στη Jacqueline Durran για τα εντυπωσιακά κοστούμια της ταινίας «Little Women»

Η ταινία «Αμερικανικό Εργοστάσιο» (American Factory), που παρήγαγε το νεότευκτο στούντιο των Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα για λογαριασμό του Netflix, σε σκηνοθεσία της Τζούλιας Ράικερτ και του Στίβεν Μπόγκναρ, και καταγράφει τι συνέβη στους απολυμένους εργαζομένους μιας αυτοκινητοβιομηχανίας στο Οχάιο το 2008, την περίοδο της ύφεσης στις ΗΠΑ, κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στην 92η τελετή των βραβείων Όσκαρ.

Το συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων του Ομπάμα με το Netflix αποτελεί πρωτιά για οποιονδήποτε πρώην ένοικο του Λευκού Οίκου. Η πιο κοντινή σύγκριση που μπορεί να γίνει είναι με τον πρώην αντιπρόεδρο Αλ Γκορ, το ντοκιμαντέρ του οποίου «Μια Άβολη Αλήθεια» (An Inconvenient Truth) είχε κερδίσει Όσκαρ το 2007.

Ακόμα η ταινία «Τζότζο» (Jojo Rabbit), σάτιρα στην οποία πρωταγωνιστεί ένας μικρός ναζί που ανακαλύπτει ότι η μητέρα του κρύβει στο σπίτι τους μια Εβραιοπούλα, απέσπασε το βραβείο καλύτερου προσαρμοσμένου σεναρίου.

Όσκαρ για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ της χρονιάς: American Factory

Όσκαρ για Ντοκιμαντέρ-Μικρού Μήκους: «Life Overtakes Me», Kristine Samuelson, John Haptas

Β' Γυναικείος Ρόλος στη Λόρα Ντερν για την ταινία «Marriage Story».

«Αυτό είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων που μου έκαναν ποτέ» είπε η Ντερν, που κλείνει τα 53 της σήμερα (Δευτέρα), παραλαμβάνοντας το αγαλματίδιο.

Η κόρη του επιτυχημένου ηθοποιού Μπρους Ντερν και της Ντάιαν Λαντ αφιέρωσε το βραβείο στην 84χρονη μητέρα της, η οποία τη συνόδευσε στην τελετή απονομής.

Ο Έμινεμ επί σκηνής



Ο τραγουδιστής ερμήνευσε το «Lose Yourself» από το «8 Mile», που είχε κερδίσει το Όσκαρ Τραγουδιού πριν από δεκαοκτώ χρόνια. Ολόκληρο το Dolby Theater σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει τον Έμινεμ. Η πρώτη φορά απόψε που σηκώθηκαν όλοι από τη θέση τους.

Ο Έμινεμ επί σκηνής ήταν η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς!

Όσκαρ καλύτερου ήχου κέρδισαν οι Άντριου Μπάκλαντ και Μάικλ ΜακΚάσκερ για την ταινία Ford v Ferrari . Στην ταινία «1917» το Όσκαρ Μίξης Ήχου Όσκαρ Φωτογραφίας στον Ρότζερ Ντίκινς για την ταινία «1917»

Όσκαρ μοντάζ: Ford v Ferrari

Ο Τομ Χανκς και το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας

O Πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν παρουσίασε τον αντιπρόεδρο Τομ Χανκς στη σκηνή, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Μουσείο της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανοίγει τις πόρτες του στις 14 Δεκεμβρίου 2020. «Σ' ευχαριστώ, Ντέιβιντ. Έχουμε αρκετά μουσεία στο Λος Άντζελες - ακόμα κι ένα για selfies φωτογραφίες, δεν ξέρω γιατί, αλλά, ναι, υπάρχει. Μπορείτε να το ψάξετε. Όμως ποτέ δεν είχαμε ένα Μουσείο Κινηματογράφου και τώρα έχουμε. Εγώ σήμερα τέλειωσα με κάτι μπογιές. Με βοήθησε η Σκάρλετ Γιόχανσον, ενώ ο Μπραντ Πιτ δούλευε με κάτι μερεμέτια στην ταράτσα ημίγυμνος. Το Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας θα ανοίξει τις πόρτες του στις 14 Δεκεμβρίου του 2020» αποκάλυψε ο Τομ Χανκς.



Όσκαρ για οπτικά εφέ: 1917 Όσκαρ για Μακιγιάζ και Κομμώσεις: Bombshell Tο Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στην ταινία «Παράσιτα»

Η νοτιοκορεάτικη ταινία «Παράσιτα» (Parasite), υβρίδιο μαύρης κωμωδίας και θρίλερ για τους έχοντες και τους μη έχοντες στη Σεούλ, κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας. Η ταινία του Μπονγκ Τζουν-χο, που ήδη απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, σημείωσε επίσης μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με έσοδα 161 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως (30 εκατ. στη βόρεια Αμερική). Το βραβείο διεκδικούσαν φέτος ταινίες από 92 χώρες. Το Όσκαρ Μουσικής στην ταινία «Τζόκερ» Καλύτερη σκηνοθεσία στην ταινία «Παράσιτα» Η ανατροπή της βραδιάς. Ο Μπονγκ Τζουν-χο «κλέβει» μέσα από τα χέρια του Σαμ Μέντες το βραβείο. «Όταν ήμουν στη σχολή μελετούσα τις ταινίες του Σκορσέζε. Ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι θα βρεθώ συνυποψήφιός του» είπε ο βραβευμένος σκηνοθέτης και παρακάλεσε το κοινό να σηκωθεί όρθιο και να χειροκροτήσει τον Σκορσέζε.

Όσκαρ Τραγουδιού: I’m Gonna Love Me Again, «Rocketman» και Έλτον Τζον Όσκαρ Πρώτου Ανδρικού Ρόλου στον Χοακίν Φίνιξ