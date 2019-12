Πρεμιέρα θα κάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μετανάστευσης

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μετανάστευσης έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, από 14 έως 18 Δεκεμβρίου.



Είκοσι ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους, κινηματογραφιστών από όλο τον κόσμο, έρχονται στην Αθήνα για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μετανάστευσης, από τις 14 έως τις 18 Δεκεμβρίου, στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων.



Την εκδήλωση διοργανώνει η ελληνική αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ενώ οι ταινίες επελέγησαν στο πλαίσιο του διεθνούς φεστιβάλ κινηματογράφου που λαμβάνει χώρα εδώ και τρία χρόνια σε εκατό χώρες ανά τον κόσμο.



Η είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, οι κινηματογραφιστές «ενώνονται σε έναν πρωτότυπο κινηματογραφικό διάλογο και μέσω των έργων τους συγκινούν, ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν για τις πτυχές της μετανάστευσης στην Ελλάδα και τον κόσμο».

Πρόγραμμα φεστιβάλ



Σάββατο 14 Δεκεμβρίου



16.00 – 17.00 Εισαγωγική συζήτηση για το φεστιβάλ



17.00 – 18.40 – HOLY BOOM (Γλώσσα: Ελληνική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



19.00 – 20.00 – IN TIMES OF RAIN (Γλώσσα: Ισπανική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



20.10 – 20.30 – SOLOMOS (Γλώσσα: Ελληνική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



20.35 – 21.00 – GIFTS FROM BABYLON (Γλώσσα: Αγγλική, Wolof/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



Κυριακή 15 Δεκεμβρίου



17.00 – 18.35 – JOVENS POLACAS (Γλώσσα: Πορτογαλική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

19.00 – 19.30 – AZAN (Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

19.35 – 19.50 – FAKE NEWS (Γλώσσα: Ελληνική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

20.00- 20.45 – MAELSTROM (Γλώσσα: Αραβική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου



17.00 – 18.20 – THE TOWER (Γλώσσα: Αραβική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

18.40 – 19.00 – THE WAY HOME (Γλώσσα: Κινέζικη, Αγγλική, Ισπανική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

19.10 – 20.20 – NAMED LIKE A FLOWER (Γλώσσα: Ισπανική// Υπότιτλοι: Αγγλικά)

20.30 – 20.40 – KRISI (Γλώσσα: Ελληνική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



Τρίτη 17 Δεκεμβρίου



17:00 – 18:00 – THE CLIMATE LIMBO (Γλώσσα: Ιταλική, Αγγλική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

18.20- 18.40 – RISKI (Γλώσσα: Αραβική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

18.50 – 19.20 – YAZIDI (Γλώσσα: Ελληνική, Αγγλική, Αραβική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

19.30 – 20.47 – THE LOST CAFÉ (Γλώσσα: Αγγλική, Νορβηγική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)



Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου



18.30 – 18.50 – DYING FOR EUROPE (Γλώσσα: Αραβική, Αγγλική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

19.00 – 19.20 – 3 AUGUST DAYS (Γλώσσα: Εσθονική, Ρωσική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

19.25 – 20.05 – HARU’S NEW YEAR (Γλώσσα: Αγγλική, Ιαπωνική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)

20.05 – 20.30 – ANENI (Γλώσσα: Ισπανική/ Υπότιτλοι: Αγγλικά)