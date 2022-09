«Ταξίδι Πνοής»: Προβολή της βραβευμένης ταινίας για τον Γιώργο Μεσσάλα στην Αθήνα

Προβολή της βραβευμένης ταινίας «Ταξίδι Πνοής» στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς φεστιβάλ της Ηπείρου ή αλλιώς West Side Mountains Doc Fest. H ταινία ξετυλίγει με ιδιαίτερο και δημιουργικό τρόπο τη σπουδαία καλλιτεχνική διαδρομή του σκηνοθέτη και ηθοποιού Γιώργου Μεσσάλα σε σκηνοθεσία Χρήστου Καρακάση.

Η ταινία ξεφεύγει από τα συνήθη πορτρέτα και εμβαθύνει στον εσωτερικό κόσμο της τέχνης, πλαισιωμένη από κείμενα και μουσική σένσουαλ όπερας, σε σύνθεση και ερμηνεία Βασιλικής Κάππα. Την ταινία πλαισιώνουν αριστοτεχνικά οι αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν από κοντά τη διαδρομή του καλλιτέχνη.

Σκηνοθετικό Σημείωμα



O Γιώργος Μεσσάλας Βοηθός και φίλος του Αλέξη Μινωτή και του Αλέξη Σολoμού συμμετείχε σε όλες τις μεγάλες περιοδείες του Εθνικού Θεάτρου. Το 1973 ίδρυσε το «Μοντέρνο Θέατρο». Από το 1992 έως το 2012 στεγάστηκε επαγγελματικά στο θέατρο Αλκυονίδα. Η κινηματογράφηση διήρκεσε ενάμιση χρόνο ολοκληρώνοντας αβίαστα τη σεναριακή φόρμα και αφήνοντας τις ιδέες και τους συσχετισμούς να ωριμάσουν προκειμένου να αποτυπωθεί στην οθόνη η βαθύτερη σκηνοθετική πρόθεση και να συνδυαστεί με τα πολύτιμα στιγμιότυπα του ψηφιοποιημένου υλικού από παραστάσεις του παρελθόντος, που αποτελούν από μόνα τους ένα ιστορικό αρχείο ανεκτίμητου πλούτου για το ελληνικό θέατρο.

Δείτε το βίντεο:



Βραβεία ταινίας



ADIFF Actors & Directors International Film Festival 2021

Winner Honorable Mention Best Director Hristos N. Karakasis

Best Actress Vasiliki Kappa

Eastern Europe Film Festival 2022

Winner Best Documentary

Οργάνωση παραγωγής Βασιλική Κάππα Σενάριο –σκηνοθεσία- Φωτογραφία Χρήστος Ν. Καρακάσης Φωτογραφία –Συμπληρωματικές λήψεις Ορέστης Δούρβας Ορφέας Δούρβας Μουσική Σύνθεση - Κείμενα - Ερμηνεία Βασιλική Κάππα βοηθοί Παραγωγής Μαρία Κάππα, Νίκος Ψαλτάκης Παραγωγή Κινηματογραφική Εταιρεία Κουίντα Συνεργάτης-Συμπαραγωγός-Διανομή: Εταιρεία Tickets Tickets



Προβολή Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30



Κινηματογράφος STUDIO new star art cinema (Cinema Studio Art Cinema)

Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλατεία Αμερικής