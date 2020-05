«The Old Guard»: Η Σαρλίζ Θερόν είναι η Ανδρομάχη της Σκυθίας

Έπειτα από την ταινία «Βόμβα» (Bombshell), με το σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox γνωστών γυναικών δημοσιογράφων από τον διευθύνοντα σύμβουλο Ρότζερ Έϊλς, η Σαρλίζ Θερόν επιστρέφει με το «The Old Guard».



Με αρχηγό την πολεμίστρια Άντι (Σαρλίζ Θερόν) - την Ανδρομάχη της Σκυθίας (Andromache of Scythia)- μια μυστική ομάδα μισθοφόρων, οι οποίοι για έναν μυστηριώδη λόγο είναι αθάνατοι, πολεμούν εδώ και αιώνες με σκοπό να προστατεύσουν τον κόσμο των θνητών. Όταν όμως επιστρατεύονται σε μια επείγουσα αποστολή, οι μοναδικές τους ικανότητες γίνονται ξαφνικά γνωστές και η ομάδα χρειάζεται τη βοήθεια της Άντι και της Νάιλ (Κίκι Λέιν), της νεότερης πολεμίστριας, για να εξαλείψει την απειλή εκείνων που προσπαθούν με κάθε μέσο να αναπαράξουν και να εκμεταλλευτούν εμπορικά τη δύναμή της.



Ο χαρακτήρας που ερμηνεύει η Σαρλίζ Θερόν -η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων- είναι ένα πρόσωπο που έχει ζήσει αμέτρητες ζωές και θανάτους και βρίσκεται στα όρια της αντοχής της, έχοντας χάσει την πίστη στον εαυτό της και στους ανθρώπους.



Βασισμένη στη σειρά graphic novel με τον ίδιο τίτλο, των Γκρεγκ Ρούκα - Λεάντρο Φερντάντεζ και σε σκηνοθεσία της Τζίνα Πρινς- Μπάιδγουντ (Παιχνίδι Έρωτα και Μπάσκετ, Πότε Πέφτει ένα Αστέρι), η «Παλιά Φρουρά», είναι ένα action movie με στοιχεία θρίλερ.



Το σενάριο υπογράφει ο Γκρεγκ Ρούκα.



Παίζουν ακόμη ο Τσιουέτελ Έτζιοφορ και η Κίκι Λέιν.



Πρεμιέρα στο Netflix στις 10 Ιουλίου.

Δείτε το τρέιλερ: