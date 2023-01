O Τσιτσιπάς 2-1 με ανατροπή τον Μπερετίνι, η Ελλάδα «ζωντανή» στα ημιτελικά του United Cup

O Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ με ανατροπή τον Ματέο Μπερετίνι και κράτησε την Ελλάδα ζωντανή για την πρόκριση στον τελικό του United cup.

O Τσιτσιπάς συνέχισε την αήττητη πορεία του στην διοργάνωση του Σίδνεϊ καθώς κέρδισε και τον Μπερετίνι, με 4-6, 7-6 (2), 6-4 μετά 2 ώρες και 35 λεπτά με την Ελλάδα να μειώνει έτσι στο 2-1 την σειρά με την Ιταλία.

Σειρά πλέον παίρνει η Δέσποινα Παπαμιχαήλ απέναντι στη Μπρονζέτι. Αν η Ελληνίδα καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε η πρόκριση στον τελικό, όπου ήδη βρίσκονται οι ΗΠΑ, θα κριθεί στο μικτό διπλό, με Σάκκαρη και Τσιτσιπά να έχουν την ευκαιρία για την ολική ανατροπή.

