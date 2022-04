Τσιτσιπάς: «Ο μισθός είναι δωροδοκία» - Σάλος στο Twitter από το σχόλιο του Έλληνα τενίστα

«Φωτιές» άναψε σχόλιο του Στέφανου Τσιτσιπά στο Twitter.

Συγκεκριμένα, η ανάρτηση του Έλληνα πρωταθλητή αναφέρει πως «ο μισθός σου είναι η δωροδοκία που σου δίνουν για να ξεχάσεις τις φιλοδοξίες σου», με τους χρήστες του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου να αντιδρούν, ασκώντας δριμεία κριτική.

I kind of need my salary to pay rent and eat though — lou 🦻🏻🎾🐙 (@delpoforehand) April 28, 2022

Τα σχόλια για τη δική του δουλειά και το μισθό του, άρχισαν να δίνουν και να παίρνουν...

«Οι διάσημοι δεν θα έπρεπε να δίνουν συμβουλές στους καθημερινούς ανθρώπους. Είστε τόσο αποκομμένοι από την πραγματικότητα του τι περνάμε σε καθημερινή βάση. Πιστεύεις ότι όλοι έχουν την πολυτέλεια να φύγουν από μια δουλειά που δεν τους αρέσει; Αυτή είναι η πραγματικότητά μας», αναφέρει χρήστης στο Twitter.

Celebrities shouldn’t be giving advice to everyday people. You’re so disconnected from the reality of what we’re going through on the daily basis. Do you think everyone has the luxury of walking away from a job they don’t like? No. That’s our reality. — Mia Milkovich (@MiaMilkovich26) April 28, 2022

«Ωστόσο, χρειάζομαι τον μισθό μου για να πληρώσω νοίκι και να φάω»

Your salary is the bribe they give you to forget your aspirations. — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 28, 2022

«Πολύ εύστοχο να έρχεται (το σχόλιο) από έναν 23χρονο που πιθανότατα ποτέ δεν χρειάστηκε να δουλέψει 8-5 (πενθήμερο 8ωρο) για να ταϊσει τον εαυτό του».

«Θα σου απαντήσω στα ισπανικά, αλλά ο μισθός παύει να είναι μισθός από τη στιγμή που κάνεις ότι σου αρέσει... Ίσως δεν κατάλαβες το συγκεκριμένο μήνυμα!»

Οι κριτικές συνέχισαν με σχόλια όπως «ο μισθός μας είναι αυτός που πληρώνει τα σκ@@ που πουλούν οι χορηγοί σου» και «αυτά τα σχόλια πάντα έρχονται από τα στόματα εκατομμυριούχων/δισεκατομμυριούχων».

«Απλά να είσαι ευγνώμων που είσαι σήμερα στην κορυφή. Αν ήσουν μισθωτός σαν κι εμάς, δεν θα το έλεγες αυτό. Να είσαι ευγνώμων για το τένις που σου έφερε η ζωή σε τόσο μικρή ηλικία».