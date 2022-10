Τζέσικα Παγκούλα – Μαρία Σάκκαρη 6-2, 0-0

Ώρα τελικού για την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (No.6) αντιμετωπίζει την Τζέσικα Πεγκούλα (No.5) στον τελικό του Όπεν της Γουαδαλαχάρα (WTA 1000) στο Μεξικό (Novasports Η νικήτρια θα λάβει ως έπαθλο 412.000 δολάρια.

Κόντρα στην Πεγκούλα η Σάκκαρη έχει το πάνω χέρι με τρεις νίκες σε τέσσερις αναμετρήσεις.

Να θυμίσουμε ότι η Μαρία Σάκκαρη πήρε σε δύο... δόσεις, το «εισιτήριο» για το μεγάλο τελικό. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-0 σετ την Τσέχα, Μαρί Μπούζκοβα, σε έναν ημιτελικό που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής και συνεχίστηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς διακόπηκε μετά το πρώτο σετ λόγω της έντονης βροχόπτωσης που προκλήθηκε από τον τυφώνα Ρόσλιν.

Φέτος η Σάκκαρη διεκδίκησε τον τίτλο σε Aγία Πετρούπολη, Indian Wells και Πάρμα, όμως δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τον δεύτερο τίτλο της μετά το 2019 στο Ραμπάτ.

Πάντως, ό,τι και αν γίνει στον τελικό, έχει εξασφαλίσει την πρόκριση στο WTA Finals του Τέξας, αλλά και την επιστροφή της στο Νο.4 του κόσμου. Μάλιστα, εάν πάρει τον τίτλο θα ανεβεί στο career high της, στο Νο.3!

Το πρώτο σετ του τελικού εξελίχθηκε σε ένα… μονόλογο για την Πεγκούλα. Η Σάκκαρη στα δύο πρώτα γκέιμ που σέρβιρε υπερασπίστηκε με αρκετή άνεση το σερβίς της και προηγήθηκε 2-1, όμως στη συνέχεια η Αμερικανή μονοπώλησε το σετ. Η 28χρονη με δύο μπρέικ έφτασε γρήγορα στο 6-2 και προηγήθηκε 1-0 στα σετ, χωρίς να βρει μεγάλη αντίσταση από την Σάκκαρη.

