Ολοκληρώθηκε και τυπικά η κανονική περίοδος στην Α1 Χάντμπολ γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εύκολα στο Καματερό της τοπικής ομάδας με 36-16, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής.

Το ματς δεν είχε βαθμολογική σημασία, καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» γνώριζε ότι θα ήταν δεύτερος και ότι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά των πλέι-οφ την κάτοχο του τίτλου Νέα Ιωνία, ενώ η αθηναϊκή ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της καταλαμβάνοντας την 8η θέση.

Η τελική βαθμολογία (σε 18 αγώνες)

ΑΕΚ 34

ΠΑΟΚ 34

Νέα Ιωνία 28

Αναγέννηση Άρτας 21

Αθηναϊκός 15

ΑΕΣΧ Πυλαίας 15

ΑΕΠ Πανόραμα 15

ΓΑΣ Καματερού 14

Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 4

Άρης Νικαίας 0