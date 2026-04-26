Ολοκληρώθηκε και τυπικά η κανονική περίοδος στην Α1 Χάντμπολ γυναικών, με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί εύκολα στο Καματερό της τοπικής ομάδας με 36-16, σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής.
Το ματς δεν είχε βαθμολογική σημασία, καθώς ο «δικέφαλος του βορρά» γνώριζε ότι θα ήταν δεύτερος και ότι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά των πλέι-οφ την κάτοχο του τίτλου Νέα Ιωνία, ενώ η αθηναϊκή ομάδα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της καταλαμβάνοντας την 8η θέση.
Η τελική βαθμολογία (σε 18 αγώνες)
ΑΕΚ 34
ΠΑΟΚ 34
Νέα Ιωνία 28
Αναγέννηση Άρτας 21
Αθηναϊκός 15
ΑΕΣΧ Πυλαίας 15
ΑΕΠ Πανόραμα 15
ΓΑΣ Καματερού 14
Πανελλήνιος Νεάπολης Συκεών 4
Άρης Νικαίας 0