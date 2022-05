Πέθανε στα 31 του χρόνια ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, Αντριάν Πέιν

Νεκρός σε ηλικία 31 ετών βρέθηκε ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Αντριάν Πέιν.

Την είδηση μετέδωσε στο Twitter o ρεπόρτερ του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στο οποίο φοιτούσε ο Αμερικάνος καλαθοσφαιριστής.

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH