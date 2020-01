Το πιο αποτυχημένο project στην ιστορία τού μπασκετικού Παναθηναϊκού

Καθημερινή αθλητική στήλη,

αποκλειστικά για χουλιγκάνους, λοβοτομημένους και κάφρους

*** Χουλιγκάνοι, Λοβοτομημένοι και Κάφροι όλων των ομάδων,

όλων των κομμάτων

και όλων των θρησκειών,

σάς χαιρετώ...

*** Ανέκαθεν η Αγγλική Γλώσσα ασκούσε και ασκεί γοητεία στα ελληνικά αφτιά·

και δικαίως, καθώς είναι η πιο εύηχη στον κόσμο,

ενώ συνάμα χαρακτηρίζεται ως η πρώτη «lingua franca» παγκοσμίως

(ήτοι, μία γλώσσα που χρησιμοποιείται διεθνώς,

για την επικοινωνία ανθρώπων που έχουν διαφορετικές μητρικές γλώσσες).

Ιδίως ο Νεοέλληνας λατρεύει τα Αγγλικά,

διότι -ιδίως σε παρελθούσες δεκαετίες- τού έδιναν το δικαίωμα να ισχυρίζεται

πως απετελούσε κι αυτός ισότιμον εταίρο τού δυτικού τρόπου ζωής,

ενώ σημαντικό ρόλο σε αυτήν την προτίμησή του παίζει το γεγονός

ότι τα Αγγλικά είναι μακράν ευκολότερη γλώσσα από τα Ελληνικά.

Ανάμεσα στις αγγλικές λέξεις

που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται κατά κόρον στη χώρα μας

προκειμένου να προσδώσουν κύρος σε μία επιχειρηματική επιλογή,

είναι το «Project»·

είτε πρόκειται για -ενίοτε νεόφερτο- προϊόν, είτε για πρόσωπο,

αν συνοδεύεται από τον χαρακτηρισμό «project»,

αυτομάτως αποκτά διαφορετική δυναμική και αίγλη.

Όμως, ενυπάρχει πάντοτε και ο κίνδυνος γελοιοποίησης,

αλλά και η πιθανότητα να πρόκειται απλώς για μία μαρκετίστικη μεγαλοστομία

που καταλήγει σε φιάσκο.

*** Έτσι,

φτάνουμε στην περίπτωση που έχει βαφτιστεί από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό

ως «Project “Παπαγιάννης”».

Ένας πανύψηλος νεαρός, ένας γίγαντας 220 εκατοστών,

που πριν ακόμα κλείσει τα 20 του χρόνια

είχε προλάβει να αγωνιστεί για δύο χρόνια στον Π.Α.Ο.

και να γίνει draft από τούς «Σακραμέντο Κινγκς».

Στον μαγικό μπασκετικό πλανήτη τού «Ν.Β.Α.» δεν κατέφερε να στεριώσει·

η απογοητευτική απόδοσή του

(38 συμμετοχές, με μέσο όρο 12,4 λεπτά - 3,2 ριμπάουντ - 2,1 πόντους)

τον οδήγησαν στην αναπτυξιακή κατηγορία «N.B.D.L.»

και αμέσως μετά στον επαναπατρισμό του·

το «Αμερικανικό Όνειρο» είχε ολοκληρωθεί μέσα σε ενάμιση χρόνο,

οι «Σακραμέντο Κινγκς» τον άφησαν άρον-άρον ελεύθερο.

Βεβαίως,

υπάρχουν πλείστα παραδείγματα μπασκετμπολιστών που δεν έπιασαν στο «Ν.Β.Α.»,

αλλά μεγαλούργησαν στο Ευρωπαϊκό Μπάσκετ

(μία τέτοια τρανή περίπτωση είναι ο Βασίλης Σπανούλης).

Έτσι,

οι ιθύνοντες τής «Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός» σκέφτηκαν,

ότι ο νεαρότατος πανύψηλος σέντερ

άξιζε να αποτελέσει το -πολλά υποσχόμενο- επόμενο project τού συλλόγου

και ο Παπαγιάννης εφόρεσε ξανά τα «πράσινα».

*** Φτάνουμε, λοιπόν, στο «σήμερα»·

ήγγικεν η ώρα να καταθέσω στον δημόσιο διάλογο

την άποψή μου για τον συγκεκριμένο αθλητή,

τον οποίο έχω παρακολουθήσει πολύ προσεκτικά,

διότι δεν ήθελα να είμαι κατ’ ελάχιστον άδικος και βιαστικός στην αξιολόγησή μου.

Ο Παπαγιάννης διατρέχει το 23ο έτος του·

δεν τον πήραν δα τα χρόνια,

δεν είναι όμως και πιτσιρικάς

όταν μιλάμε για τα δεδομένα τού διεθνούς πρωταθλητισμού.

Αυτό που βλέπω (και το βλέπει πολύς κόσμος),

είναι ότι ο Παπαγιάννης ΔΕΝ διαθέτει ταλέντο,

ενώ μού δίνει και την αίσθηση

ότι δεν εργάζεται -με προσωπική του πρωτοβουλία- πάνω στις αδυναμίες του.

Όταν διψάς να φτάσεις ψηλά,

δεν αρκεί να είσαι ψηλός,

ούτε να τα περιμένεις όλα από τον εξειδικευμένο μηχανισμό τής ομάδας σου·

οφείλεις να λιώνεις μόνος σου στο γήπεδο,

να κάνεις μόνος σου προπόνηση,

να συνεχίζεις την προπόνηση

ακόμα και όταν ο κόουτς λέει «Τελειώσαμε για σήμερα».

Με βάση την εικόνα που παρουσιάζει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια τού Παναθηναϊκού

(και δη, στις άκρως απαιτητικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο τής «Euroleague»),

ο Παπαγιάννης συμπυκώνεται στον προσδιορισμό «Ψηλέας».

Ο Παπαγιάννης είναι ψηλέας.

*** Η Ελληνική Γλώσσα έχει τη μαγική ιδιότητα

να διαφοροποιεί εντελώς το νόημα μίας λέξης

αλλάζοντας απλώς την κατάληξή της·

ο «ψηλέας» -όπως κι ο «πρόεδρας»- είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Θα περιγράψω τον σέντερ τού Π.Α.Ο. και μ’ έναν τρόπο

που θα τον καταλάβετε όσοι έχετε γνώσεις περί τού Τένις..:

Ο Παπαγιάννης είναι ο «“Ίσνερ” τού Μπάσκετ».

Ο Ίσνερ είναι επίσης πανύψηλος (2,08) και έχει το πιο δυνατό σερβίς·

το σερβίς του είναι πανίσχυρο, είναι δυναμίτης,

πιάνει ασύλληπτες ταχύτητες (άνω των 200 χιλιομέτρων),

αλλά έχει μόνο αυτό.

Σε τεχνικό επίπεδο είναι κάκιστος

και (ότ)αν δεν τού πιάσει το σερβίς του, η ήττα είναι μονόδρομος.

Ο Ίσνερ είναι ο «“Ψηλέας” τού Παγκοσμίου Τένις».

Αντιστοίχως,

ο Παπαγιάννης έχει ως μοναδικό όπλο του το φυσικό «χάρισμα»

(δηλαδή, το ύψος του)

και έτερον ουδέν.

Το στυλ παιχνιδιού του είναι αφόρητα ανιαρό·

ο ευφυής αστεϊσμός

«Βαριέμαι περισσότερο κι από αυτόν που εσχεδίασε τη σημαία τής Ιαπωνίας.»,

βρίσκει στο πρόσωπο τού νεαρού σέντερ τη μπασκετική version του:

«Βαριέμαι περισσότερο κι από αυτούς που βλέπουν τον Παπαγιάννη.».

Αμυντικά, παρά το μπόϊ του, ουδόλως αποτελεί φόβητρο·

συνήθως οι αντίπαλοι σέντερ κάνουν πάρτι μαζί του,

τα αμυντικά ριμπάουντς είναι η άκλειστη πληγή τού Παναθηναϊκού,

ενώ όταν επιχειρεί να μαρκάρει μακριά από τη ρακέτα

τον παίζουν οι αντίπαλοι «στα πόδια»

και -αργοκίνητος καθώς είναι- αποκτούν αυτομάτως υπεραριθμία.

Επιθετικά, η ίδια μονότονη κίνηση·

ένα -συνήθως άτονο και χλιαρό- σκριν για το γκαρντ, και τέλος.

«Πικ-εν-ρολ»; Τι είν’ αυτό;

«Παιχνίδι με πλάτη στο καλάθι»; Τι είν’ αυτό;

«Ραβέρσα»; Τι είν’ αυτό; (αγγλιστί: «Hook shot»? What is this?).

Άντε κανά καρφωματάκι μόνο,

αν ευνοήσει η αμυντική διάταξη των αντιπάλων και δώσει ασίστ ο Καλάθης

στον εφορμούντα εκπρόσωπο τής ιαχής «Γιούργια».

*** Εν’ κατακλείδι,

ο μπασκετικός Παναθηναϊκός έχει χάσει ήδη πολύν χρόνο,

εγκλωβισμένος σε μία επένδυση που καλοπροαίρετα εβάφτισε ως «project»,

αλλά στην πράξη αποδείχθηκε... «Blair Witch Project».

Αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση δε,

μετατρέπεται σε απόλυτη πρόκληση

όταν -μέχρι προσφάτως- ο παιχταράς Ντίνος Μήτογλου χρησιμοποιούταν

μόνο για να ζεσταίνει και να γυαλίζει τον πάγκο.

Αντί να είναι ο Μήτογλου το «Απόλυτο Project» » τού Παναθηναϊκού,

επελέγη σε αυτήν τη θέση ο οκνός και «soft» Παπαγιάννης

(ευτυχώς,

πλέον στον Π.Α.Ο. δείχνουν να ξυπνάνε

και -με τον Πιτίνο στον πάγκο- ο Μήτογλου αρχίζει να παίρνει ό,τι τού αξίζει).

*** Και κάτι τελευταίο..:

Θα είναι τεράστια η χαρά μου,

αν ο Γιώργος Παπαγιάννης με οδηγήσει με τη μελλοντική του πορεία

να τον αποθεώσω και να τού δώσω συγχαρητήρια για την εξέλιξή του.

Όχι, αν συμβεί η ευκταία ανατροπή, δεν θα πάρω πίσω όσα είπα σήμερα,

διότι ετούτη είναι η τωρινή άποψή μου με βάση αυτά που βλέπω.

(Ότ)αν δω κάτι διαφορετικό,

θα διαφοροποιηθεί και η άποψή μου

διότι έτσι ορίζουν η Αντικειμενικότητα και η Δικαιοσύνη.

...

Γιώργο Παπαγιάννη, δύνασαι να φτάσεις ψηλά;

Δύνασαι να φτάσεις σε ένα «ψηλά» που δεν αρκεί να είσαι ψηλός,

αλλά χρειάζεται να έχεις ψυχή..;

Γιώργο Παπαγιάννη, γίνε το «project» που δεν είσαι...

Ο Αθλητάμπουρας