Ο Μπίλι Ντόνοβαν γνωστοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο των Σικάγο Μπουλς, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας στη φετινή σεζόν του ΝΒΑ.

Ο 61χρονος προπονητής ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των «ταύρων» το 2020 και αποχωρεί μετά από έξι χρόνια, παρότι είχε οψιόν στο συμβόλαιό του να συνεχίσει και την επόμενη περίοδο.

Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος σε δήλωσή του, «… αποφάσισα να αποχωρήσω, ώστε να επιτρέψω να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης (σ.σ. νέου προπονητή). Πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον των Μπουλς να επιτρέψουν στον νέο επικεφαλής να διαμορφώσει το επιτελείο του, όπως θεωρεί σωστό. Η ευγνωμοσύνη μου προς την κοινότητα και τον οργανισμό είναι μόνιμη».

Ο Ντόνοβαν, ο οποίος υπήρξε θρύλος του κολεγιακού μπάσκετ και δύο φορές πρωταθλητής με το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, μεταπήδησε στο NBA το 2015, αναλαμβάνοντας τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπου έμεινε μία πενταετία.

Το 2020 μετακόμισε στο Σικάγο, όπου κατέγραψε συνολικά 226 νίκες και 256 ήττες, καταφέρνοντας μόνο μία φορά (την περίοδο 2021-22) να προκριθεί στα πλέι-οφ. Τη φετινή σεζόν, οι Μπουλς κατέγραψαν το χειρότερο ρεκόρ τους σε αυτή την εξαετία (31-51) και κατετάγησαν 12οι στην Ανατολική Περιφέρεια.