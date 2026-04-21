Την ανησυχία της Ρωσίας για την ασφάλεια των πολιτών της στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας εξέφρασε ο πρώην Υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα θα χρησιμοποιήσει «όλα τα διαθέσιμα μέσα» για την προστασία τους.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Komsomolskaya Pravda, ο Σοϊγκού υποστήριξε ότι η κατάσταση στην περιοχή βρίσκεται υπό πίεση, επικαλούμενος δηλώσεις του επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Κύριλο Μπουντάνοφ, τις οποίες η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει αμφιλεγόμενες.

Όπως ανέφερε, ο Μπουντάνοφ φέρεται να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ελέγχου της Υπερδνειστερίας από τις ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, σημειώνοντας παράλληλα ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί «χωρίς ούτε έναν πυροβολισμό».

Ο Σοϊγκού τόνισε ότι η Ρωσία αντιμετωπίζει τέτοιες δηλώσεις με «απόλυτη σοβαρότητα», υπογραμμίζοντας πως η ασφάλεια των Ρώσων πολιτών στην περιοχή θεωρείται ζήτημα υψηλής προτεραιότητας.

Η Υπερδνειστερία, μια φιλορωσική αποσχισθείσα περιοχή της Μολδαβίας, παραμένει εδώ και χρόνια σημείο γεωπολιτικής έντασης, με τη Μόσχα να διατηρεί σημαντική επιρροή στην περιοχή.