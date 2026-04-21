Την έγκριση ενός «ιστορικού» νομοσχεδίου που φιλοδοξεί να καταστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χώρα χωρίς καπνό χαιρέτισε η βρετανική κυβέρνηση, μετά την ψήφισή του από το κοινοβούλιο.

Ο νέος νόμος προβλέπει την πλήρη απαγόρευση πώλησης τσιγάρων σε όλους όσοι γεννήθηκαν μετά το 2008, εισάγοντας ένα σταδιακό μοντέλο εξάλειψης του καπνίσματος για τις επόμενες γενιές.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η Βρετανία γίνεται η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που υιοθετεί μια τέτοια καθολική απαγόρευση, μετά τις Μαλδίβες, οι οποίες προχώρησαν σε αντίστοιχο μέτρο τον Νοέμβριο.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε τελική μορφή από τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και απομένει πλέον η τυπική επικύρωσή του από τον βασιλιά.

Παράλληλα, ο νόμος εισάγει πρόσθετους περιορισμούς, όπως την απαγόρευση καπνίσματος σε εξωτερικούς χώρους γύρω από σχολεία, νοσοκομεία και παιδικές χαρές, καθώς και αυστηρότερους κανόνες για τα προϊόντα ατμίσματος, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης διαφήμισης και περιορισμών σε γεύσεις και συσκευασίες.

Το κάπνισμα παραμένει μία από τις βασικές αιτίες θανάτου στη Βρετανία, ευθυνόμενο για περίπου 80.000 θανάτους ετησίως και για το ένα τέταρτο των θανάτων από καρκίνο.