Το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νούουκ, εκκενώθηκε το βράδυ της Τρίτης (21/4) έπειτα από απειλή για βόμβα και ένα άτομο συνελήφθη για την υπόθεση, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Ωστόσο, οι Αρχές αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση του Reuters, εάν εντόπισαν κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, το ημιαυτόνομο αρκτικό νησί που αποτελεί μέρος του βασιλείου της Δανίας και πρόσφατα υπήρξε στόχος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλησε να το προσαρτήσει στις ΗΠΑ.