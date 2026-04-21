Από την Πετρούπολη μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας το απόγευμα της Τρίτης ένα κορίτσι 19 ετών.

Σύμφωνα με το Ζougla.gr, την κοπέλα την είδε μέσα σε αστικό λεωφορείο ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Το κορίτσι είχε κατεβασμένο το παντελόνι της και φαινόταν ότι είχε κενά μνήμης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον πατέρα του κοριτσιού ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι το παιδί του αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, και μάλιστα ακολουθούσε και ανάλογη φαρμακευτική αγωγή.

Η νεαρή πάντως φέρεται να έχει πει στους αστυνομικούς ότι έχει διακόψει την αγωγή και δεν αποκλείεται να είναι η αιτία που ήταν σε αυτή την κατάσταση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως από την μακροσκοπική εικόνα δεν φαίνεται να φέρει ίχνη κακοποίησης.