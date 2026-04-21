Η Στέισι Καρανικολάου μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με την ελληνική γλώσσα, αποκαλύπτοντας ότι, παρά την προσπάθεια της οικογένειάς της, δεν κατάφερε ποτέ να τη μάθει – κάτι που σήμερα τη γεμίζει εκνευρισμό.

Η γνωστή influencer και στενή φίλη της Kylie Jenner, εξήγησε πως μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου ο πατέρας της, μιλούσε στα ελληνικά, παρόλα αυτά, η ίδια απαντούσε στα αγγλικά, με αποτέλεσμα να μη μπορέσει ποτέ να τα κατακτήσει.

Όπως ανέφερε, φοίτησε και σε Ελληνικό Σχολείο στο Λος Άντζελες, στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, ωστόσο δεν θυμάται σχεδόν τίποτα από εκείνη την περίοδο.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι σύμφωνα με τον πατέρα της, σε πολύ μικρή ηλικία τού είχε ζητήσει να μην της μιλά ελληνικά – κάτι που η ίδια σήμερα δυσκολεύεται να πιστέψει.

Η Στέισι Καρανικολάου δήλωσε πως αν βρισκόταν η ίδια στη θέση του, θα είχε επιμείνει περισσότερο, τονίζοντας ότι η γλώσσα είναι σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας.

Πλέον, προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος, καθώς ξεκίνησε μαθήματα ελληνικών, παραδεχόμενη ότι πρόκειται για μία από τις πιο απαιτητικές γλώσσες.

Παρά τη δυσκολία, φαίνεται αποφασισμένη να τα καταφέρει, θέλοντας να ενισχύσει τη σύνδεσή της με την ελληνική της καταγωγή.