Μετά από 7 επιτυχημένες σεζόν, το «Your Face Sounds Familiar» στον ΑΝΤ1 επέστρεψε δυναμικά την Κυριακή 19 Απριλίου, με τον κορυφαίο Έλληνα σταρ, Σάκη Ρουβά, να αναλαμβάνει την παρουσίαση. Ένα από τα πρόσωπα της κριτικής επιτροπής που έκλεψαν τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα, ήταν και η Ρένα Μόρφη.

Να σημειώσουμε κάπου εδώ πως τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής του show μεταμφιέσεων είναι ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Ρένος Χαραλαμπίδης.

Σε αυτό το άρθρο θα γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη Ρένα Μόρφη, η οποία με τη φρεσκάδα και το ξεχωριστό της στυλ, συμπληρώνει ιδανικά την πιο λαμπερή κριτική επιτροπή.

Την γνωρίσαμε ως μέλος του συγκροτήματος Imam Baildi το 2010, ενώ ακολούθησε solo καριέρα από το 2016 και έπειτα. Η μελωδική φωνή της, η κομψότητα και ο φρέσκος αέρας που αποπνέει, την έκαναν αμέσως γνωστή. Το πιο γνωστό τραγούδι της παραμένει έως τώρα, το «Όταν σου χορεύω», που ακούγαμε συνέχεια στο ραδιόφωνο και έχει ξεπεράσει τις 22 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Η Ρένα Μόρφη έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τη τηλεόραση και τον κινηματογράφο και επί 3 χρόνια (από το 2021 έως το 2024) την απολαμβάναμε στην εκπομπή «Μουσικό Κουτί», στην ΕΡΤ, μαζί με το Νίκο Πορτοκάλογλου.

Η πρώτη της εμφάνιση στον αέρα του ΑΝΤ1 έγινε πριν από μερικούς μήνες με αφορμή τον Τηλεμαραθώνιο-Αγάπης, όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου και τραγούδησε ζωντανά.

10 facts για τη Ρένα Μόρφη

1. Γεννήθηκε στις 15 Μαρτίου του 1988 στον Βόλο και είναι 38 χρονών.

2. Έχει αποφοιτήσει από το Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Ήρθε στην Αθήνα όταν έγινε 18 ετών και σπούδασε σε Ωδείο. Την πρώτη χρονιά ήταν κλεισμένη στο σπίτι και έβλεπε ταινίες, απολαμβάνοντας την ελευθερία της.

4. Έμπνευσή της ήταν ο Φοίβος Δεληβοριάς, τον οποίο γνώρισε όταν ήρθε στην Αθήνα. Εκείνος αρχικά απέρριψε μια επαγγελματική συνεργασία μαζί της, γιατί πίστευε ότι δεν ήταν έτοιμη. Όμως, όταν η Μόρφη εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής του, τον κάλυψε τραγουδώντας σε μια συναυλία του, γιατί εκείνος ήταν άρρωστος.

5. Έχει δώσει τη φωνή της στην παιδική ταινία «Μαλλιά Κουβάρια» της Disney, όπου τραγούδησε ως Ραπουνζέλ. Επιπλέον, χάρισε τη φωνή της σε μια κούκλα, την Barbie Rock Star.

6. Μαζί με το συγκρότημα έχει συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Sziget festival της Ουγγαρίας, το Lowlands festival της Ολλανδίας, το International jazz festival του Καναδά και το South by Southwest festival των Η.Π.Α. και έχει πραγματοποιήσει 6 ευρωπαϊκές περιοδείες.

7. Το 2016, κυκλοφόρησε τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Σούλη Ανατολή». Η Σούλη Ανατολή είναι μια φανταχτερή, λαϊκή ντίβα κι εκτός αυτού, είναι το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε η γιαγιά της όταν ήταν τραγουδίστρια, στο Βόλο, τη δεκαετία του ’50.

8. Το 2018 συμμετείχε στην τηλεοπτική σειρά «Το σόι σου», υποδυόμενη τη… Σούλη Ανατολή.

9. Πρωταγωνίστησε στην ταινία «ΦΑΝΤΑΣΙΑ» του Αλέξη Καρδαρά που προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 2019. Υποδύθηκε μια λαϊκή τραγουδίστρια, πλάι στον Στέλιο Μάϊνα και τον Γιάννη Στάνκογλου.

10. Μπορεί η Ρένα Μόρφη να διαγράφει μια εξαιρετική πορεία στο χώρο της μουσικής, ωστόσο στην προσωπική της ζωή είναι πολύ διακριτική. Είναι παντρεμένη με τον Ορέστη Φαληρέα, συνιδρυτή και συνεργάτη της στο συγκρότημα Imam Baildi. Μαζί, υπέγραψαν το τραγούδι τίτλων της σειράς «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα».

Η Ρένα Μόρφη και ο Ορέστης Φαληρέας παντρεύτηκαν στην εξωτική Αβάνα το 2016.

Οι κοινές κοσμικές εμφανίσεις του ζευγαριού δεν είναι συχνές, έχοντας μάλλον επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ πως θα είμαι με έναν άνθρωπο που δεν ασχολείται με την μουσική. Κάποτε ήμουν σε σχέση με έναν αρχιτέκτονα, αλλά δεν γινόταν. Οι περιοδείες είναι τόσο εξοντωτικές, που ήταν τόσο υπέροχο που είχα τον άνθρωπό μου αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ο Ορέστης Φαληρέας είναι από τους ελάχιστους Έλληνες παραγωγούς με τόσο μεγάλο ταλέντο αυτήν τη στιγμή. Οτιδήποτε πιάνει, γίνεται χρυσός”, είχε αναφέρει σε παλαιότερη συνέντευξή της η Ρένα Μόρφη, στον ραδιοφωνικό σταθμό 93,2».

Η ίδια έχει αποκαλύψει ότι κατά την πρώτη σεζόν του «Μουσικού Κουτιού» στην ΕΡΤ, το 2020-2021, ήταν έγκυος. Όπως εξήγησε, ήταν δική της επιλογή να το κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Τον πρώτο χρόνο στο Μουσικό Κουτί ήμουν έγκυος. Επειδή ήταν η πρώτη χρονιά, επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, αισθάνθηκα κάπως… Δεν θέλω να πω “άβολα”», είπε χαρακτηριστικά.

