Ο Παναγιώτης Μπουγιούρης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 21/04, καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα & μίλησε ανοιχτά για τη στάση του απέναντι στον γάμο, εξηγώντας γιατί δεν ένιωσε ποτέ απόλυτα έτοιμος να κάνει αυτό το βήμα.

Όπως παραδέχτηκε, υπήρχε πάντα μέσα του μια αμφιβολία για το αν σε μια τέτοια συνθήκη θα αναδεικνυόταν ο καλύτερός του εαυτός, καθώς θεωρεί ότι ο γάμος δεν φέρνει μόνο τις όμορφες στιγμές, αλλά και πιο απαιτητικές πλευρές της καθημερινότητας.

Ο ηθοποιός τόνισε πως τον προβλημάτιζε η ιδέα ότι μέσα σε έναν γάμο μπορεί να έρχονταν στην επιφάνεια πιο «σκοτεινές» και βαθιές πτυχές της προσωπικότητάς του, πέρα από τον έρωτα και τη συντροφικότητα.

Παράλληλα, παραδέχτηκε πως η έντονη επαγγελματική του πορεία τον απορρόφησε σε μεγάλο βαθμό, κάτι που τελικά τον κράτησε σε μια πιο ασφαλή απόσταση από την οικογενειακή δέσμευση.

Με χιούμορ, σημείωσε πως βλέπει τον γάμο σαν «λαχείο», τονίζοντας ότι δεν είναι άνθρωπος που ρισκάρει εύκολα σε τέτοια ζητήματα. Ωστόσο, δεν έκρυψε ότι η επιθυμία για οικογένεια υπάρχει μέσα του, καθώς συχνά σκέφτεται πώς θα ήταν να αποκτήσει δικά του παιδιά.

Παρόλα αυτά, οι σκέψεις του συνοδεύονται και από έναν βαθύτερο προβληματισμό, αφού αναρωτιέται αν θα μπορούσε να μεταφέρει στα παιδιά του μόνο τα θετικά στοιχεία του χαρακτήρα του, αφήνοντας πίσω τις δικές του ανασφάλειες και εσωτερικές ανησυχίες.

