Μυθική πρόταση από τη Σαουδική Αραβία για τον Μάρκο Σίλβα!

Μία μυθική πρόταση έχει στα χέρια του από τη Σαουδική Αραβία ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ο «εκλεκτός» της Αλ Αχλί για τη θέση του προπονητή, με τους Σαουδάραβες να προσφέρουν «γη και ύδωρ» στον «τιμονιέρη» της Φούλαμ προκειμένου να τον πείσουν να πει το «ναι».

Πιο συγκεκριμένα ο εν λόγω σύλλογος που κέρδισε την άνοδο από την πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας στη Saudi League σύμφωνα με το Sky News προσφέρει στον τεχνικό της Φούλαμ Μάρκο Σίλβα 40 εκατ. λίρες για δύο χρόνια (περίπου 46 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα οι εκπρόσωποι του Μάρκο Σίλβα βρίσκονται στο Λονδίνο για συνομιλίες με ανθρώπους του συλλόγου της Σαουδικής Αραβίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για να ανάψουν οι «κότατζερς» το «πράσινο φως» στη μετακόμιση του 46χρονου προπονητή στην Αλ Αχλί θα πρέπει να τους καταβληθεί η ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 6 εκατομμυρίων λιρών (7 εκατ. ευρώ).

Άλλωστε ο Μάρκο Σίλβα έχει έναν ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος τεχνικός κάθισε στον πάγκο του Ολυμπιακού τη σεζόν 2015-16, κατακτώντας με τους Πειραιώτες το πρωτάθλημα.

